В Чебоксарах во второй раз прошел фестиваль-концерт «Заплетаем в косы песни»

Развернув культурную карту мира

Коса издавна считалась символом женственности, красоты и теплого материнского начала. Недаром ее носили во многих странах мира, от Египта до Древней Руси, а по тому, как она была сплетена и чем украшена, судили о характере, нраве и помыслах людей, населяющих ту или иную территорию. А вот душой народа всегда оставалась песня — лирическая и плясовая, игровая и хороводная, колыбельная и календарно-обрядовая… Услышать самобытные народные мелодии, а также насладиться целой россыпью национальных танцев чебоксарцы смогли в минувший четверг в Чувашском институте культуры и искусств, где во второй раз прошел уникальный фестиваль-концерт «Заплетаем в косы песни».

На сцене развернулась настоящая карта мира, но только не географическая, а культурная. Здесь были Индия и Шотландия, Израиль и Кыргызстан, Таджикистан и, конечно же, Россия с ее изобилием этносов, традиций и обычаев, от Поволжья до Крайнего Севера.

«Колледж культуры Чувашского института культуры и искусств вновь объединил любителей этнического искусства, — рассказывают организаторы мероприятия. — Каждый коллектив внес свою неповторимую нотку в общую палитру праздника, а зритель увидел богатство пятнадцати представленных культур. Фестиваль-концерт, подготовленный под руководством преподавателя Натальи Валерьевны Нарядовой, стал дипломной работой студенток выпускного курса специальности «Этнохудожественное творчество» Александры Гущеваровой и Анны Тарасовой». Из года в год они подробно знакомились с народными праздниками и обрядами, изучали специфику фольклорного наследия разных уголков страны и вот применили свои знания на практике, собрав воедино красочный песенно-танцевальный букет мелодий, движений и слов.

По-особому громкими аплодисментами публика приветствовала хореографический ансамбль «Дети гор» Чечено-ингушского культурного центра «Вайнах». Чебоксарцы знают, что каждый его номер, пронзенный насыщенным тембром зурны и вспыхивающий огненными, стремительными ритмами лезгинки — это остро, как аджика, ароматно, словно смесь пряностей, и головокружительно, будто подъем на вершину Эльбруса. А неугомонная барабанная дробь, буквально подстегивающая танцоров и напоминающая сердцебиение джигита, как нельзя более точно передает взрывной темперамент, неукротимую силу и несгибаемую стать гордых сынов и дочерей Кавказа.

А вот чувашскую культуру представили народная артистка Чувашии Августа Уляндина и созданная ею этно-фолк группа «Ярды», в которую входят несколько молодых талантливых вокалисток. Изюминка их исполнительского стиля в том, что все, даже уходящие корнями в историческое прошлое, знакомые еще дедам и прадедам темы перенесены певицами в «новую реальность». И дело не только в эстрадных обработках песен. Восхищают также сценические костюмы, замешанные на синтезе архаики и современности, цепляющие глаз свежестью цветовой гаммы и экстравагантностью декоративных элементов. Все это позволяет открыть нашу республику с новой, неожиданной стороны.

«Пою о Чувашии и для Чувашии, — говорит Августа Васильевна. — Наша молодежь не воспринимает народные песни в чистом, аутентичном виде — время сейчас другое. У меня как у певицы и педагога есть большое желание трансформировать народное творчество, чтобы оно стало ближе к молодым. Через клубный вариант старинных песен надеюсь вызвать интерес к оригиналам — так, как их поют в первозданном виде наши бабушки. Сравнив, молодежь обязательно прочувствует дух времени и полюбит родные песни».