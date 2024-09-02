Олег Николаев: Каждый райцентр станет мини-агломерацией для своего муниципалитета

Глава Чувашии дал интервью ТАСС, в котором подвел итоги августа и поделился своим видением перспектив развития республики. Предлагаем вниманию читателей «СЧ» некоторые выдержки из беседы корреспондента информагентства Натальи Николаевой с руководителем региона.

— Олег Алексеевич, хотелось бы начать с федеральной повестки — это специальная военная операция. Речь не только о боевых действиях, но и о ситуации в Курской области, прилетах беспилотников уже в соседние с Чувашией территории. Насколько регион готов к возможной агрессии?

— Президентом Российской Федерации было принято решение о проведении специальной военной операции, и с того момента вся страна, в том числе Чувашская Республика, перешла в режим функционирования в этих условиях. В республике, помимо постоянно действующих, созданы временные оперативные штабы, которые реагируют на все инциденты, анализируют происходящие события и принимают меры либо оперативного реагирования, либо среднесрочного и долгосрочного планирования. Поэтому готовность — полная. Помимо внутренней региональной работы, идет постоянное взаимодействие с Вооруженными силами Российской Федерации, с Министерством обороны.

— Вы говорили о поддержке, в которой сейчас особенно нуждаются Россия и регионы. Чувашский метод «ниме» масштабирован на другие регионы. Это не только Курская область, но и Оренбургская, где было наводнение, это подшефные территории Новороссии, Бердянский округ, Мариуполь, частично Донецк. Какие планы на 2025 год у Чувашии? Чем она готова помочь подшефным территориям?

— Каждый житель Российской Федерации делает все, чтобы победа произошла как можно быстрее, до 2025 года. Мы верим в это и будем делать для этого все, что в наших силах. Исходя из этого, строится вся работа. Мы оперативно реагируем на все просьбы наших бойцов, как по отдельности, так и командования, чтобы не только обеспечить победу, но и сохранить как можно больше жизней ребят — их мы ждем обратно в республику.

Мы готовы расширить количество мест для приема жителей Курской, Белгородской либо Брянской областей. Но уверен, до этого не дойдет.

Если говорить о помощи, то зоны нашего внимания постоянно расширяются. Оренбург, не являясь зоной военного соприкосновения, стал жертвой наводнения. И мы оперативно отреагировали. На призывы правительства сегодня откликаются и люди, и наши предприятия. Мы поддержали Оренбуржье, прежде всего, химическими препаратами для недопущения распространения инфекций.

Курская, Белгородская и Брянская области подверглись террористическим атакам — это никакие не военные действия. Приграничные территории, очевидно, всегда испытывали эту угрозу, с самого начала специальной военной операции. К сожалению, эта угроза реализовалась, и как мы можем остаться в стороне? Сразу откликнулись, предложили свою помощь. Мы понимаем, что это временное явление. На территории введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, значит, люди получают очень серьезную поддержку. Некоторые, вполне возможно, захотят переехать в другие субъекты Российской Федерации, в том числе в Чувашскую Республику. Пока к нам приехал 31 человек, из них 13 — дети. То есть чуть меньше половины — это дети. Мы обеспечим их местами в школах, если они останутся на продолжительное время. Если будут желающие приехать дополнительно, мы готовы их встретить. Надо сказать, все, кто приехал самостоятельно, живут у своих родственников. При этом мы готовы расширить количество мест для приема жителей Курской, Белгородской либо Брянской областей. Но уверен, до этого не дойдет. Потому что Вооруженные силы Российской Федерации ситуацию взяли под контроль, планомерно вытесняя боевиков с этой территории. В ближайшее время с этой задачей они справятся, а дальше уже маловероятно повторение такого рода событий.

Перейдем к подшефному Бердянскому муниципальному округу Запорожской области. Здесь по поручению Президента наша задача — сопровождать этот округ вплоть до 2030 года. В текущем году мы уже установили три водобашни, ремонтируем три котельные. Сейчас в работе еще пять домов культуры, которые в нынешнем году обновятся в части кровли, системы теплоснабжения. Нам нужно помочь сформировать программу развития этой территории. В ближайшее время планирую посетить Бердянский муниципальный округ и Запорожскую область. В рамках поездки мы утвердим планы работы и постараемся это сделать на три года.

— Чувашия не только помогает восстанавливать подшефные территории, но и сама наращивает строительство. В августе на встрече с министром строительства Иреком Файзуллиным вы заявили о готовности построить 1 млн кв. метров жилья при условии привлечения бюджетных кредитов на инфраструктуру. В какие сроки планируете реализовать этот масштабный проект? Входит ли в этот пул арендное жилье?

— Арендное жилье — тема, назревшая по нескольким причинам.

Во-первых, как показывают исследования, растут потребности людей с точки зрения мобильности трудовых ресурсов. Молодое поколение не особо желает себя обременять постоянным жильем и хочет иметь возможность перемещаться с одной территории на другую.

Во-вторых, есть поручение Президента — сформировать фонд арендного жилья, прежде всего, для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это более веский, действенный инструментарий, который точно запустит развитие арендного жилья. Фонд государственного жилья, муниципальный жилищный фонд, маневренный фонд могут войти в фонд арендного жилья. За счет этого он может быть оперативно использован, когда вдруг надо будет решать какие-то проблемы массового временного перемещения людей с одной территории на другую — мы от этого не застрахованы. Не менее важно то, что у нас много категорий, в том числе дети-сироты, которые могут быть обеспечены этим жильем как временным до решения задач, которые зафиксированы законом.

Помимо строительства жилья, надо автоматически решать вопросы по созданию инфраструктуры. Источником финансирования здесь вполне могут стать инфраструктурные бюджетные кредиты. Для этого мы работаем над комплексной программой социально-экономического развития республики, где, с одной стороны, формируем целевые показатели, с другой — обеспечиваем их выполняемость. Самое главное, не допустить отставания какой-то составляющей. Допустим, микрорайоны в городе Чебоксары появились, а школ — нет, детских садов — нет, дорог — нет, первичного звена здравоохранения — нет. И мы сейчас судорожно пытаемся это все восстановить — это невозможно сделать быстро. Наша задача — не допускать подобного в будущем.

— А планы по 2 тыс. квадратов арендного жилья остались теми же или будет увеличение объемов?

2 тысячи квадратных метров арендного жилья — это вообще ничто, очень маленькая цифра

— Наша задача — пока начать и на первом объеме отработать механизм, подходы к строительству и эксплуатации. А дальше, по мере необходимости, будем расширять. Думаю, в ближайшие несколько лет арендное жилье точно будет востребовано в Чебоксарской агломерации — в самой столице, в Новочебоксарске. В пригородах — Цивильске и Моргаушах — оно тоже может быть востребовано. В Канаше, который бурно развивается, тоже в ближайшее время такая потребность появится. Наличие там арендного жилья вполне возможно, также повысится привлекательность этой темы.

Сегодня происходит разрыв места работы и места жительства, то есть человек может проживать в одном месте, а зарабатывать в другом. К примеру, это касается IT-специалистов, компании-работодатели которых находятся в Москве, в Санкт-Петербурге или даже за границей. Очевидно, такие малые города, как Алатырь, Козловка, Мариинский Посад, станут очень привлекательным местом жительства для тех, кто любит тишину, комфорт, спокойствие, безопасность. В этом прелесть малых городов.

— Новочебоксарск первым в России полностью обновил свой троллейбусный парк. Чебоксары станут вторым таким городом в стране?

— Работая над реализацией мастер-плана Чебоксарской агломерации, закупаем в этом году 153 троллейбуса. В Новочебоксарске на маршрутах работают 20 троллейбусов. Мы просто одномоментно взяли и поставили туда новые троллейбусы. А в Чебоксарах по улицам ездят примерно 170 троллейбусов. Здесь одномоментно иметь полностью обновленный транспорт не получится. Но наша задача — до 2030 года добиться, чтобы средний возраст парка был четыре года. Для Чебоксар мы уже закупили в 2021 году 68 троллейбусов, в этом году — 21. В планах до 2030 года закупить еще минимум 133 троллейбуса.

— В Алатыре, Канаше, Шумерле прошла муниципальная реформа, укрупнение территории. Как вы оцениваете этот процесс, что он принес республике?

— В этих городах находятся рядом и управляют, казалось бы, одной и той же территорией по две администрации — городские и окружные. Если не парадокс, то как минимум вызывает вопросы. С нового года у этих муниципальных образований уже будет единый бюджет, единая система управления, соответствующие избранные органы, которые вступят в свои полномочия. А дальше будем работать по реализации планов, которые никак не изменились. То есть у нас не меняется программа создания социальных объектов, модернизации коммунальной и иной инфраструктуры на этих территориях, развития промышленности, экономики, туризма. Вопрос только в сопровождении этих процессов.

— Вы говорили про мастер-план Чебоксарской агломерации, который стал якорной площадкой для преобразований. А какая агломерация будет следующей?

— Есть такое понятие, как опорные населенные пункты, которые тоже являются центрами концентрации всех необходимых сервисов и стандартов, а они соответственно должны этими составляющими обеспечивать прилегающие территории. Районные центры, которые не входят в Чебоксарскую агломерацию, и малые города — это как раз те опорные населенные пункты, которые должны разработать комплексную программу своего развития и территории вокруг. Каждый районный центр станет такой мини-агломерацией для своего муниципального образования. И самое главное — здесь есть очень простые, понятные принципы, которые обеспечивают эффективность. Первое — комплексность рассмотрения территории, аргументация необходимости того или иного объекта, масштабов его реализации, экономика его функционирования. Приведу пример. Были построены в Шихазанах очистные сооружения абсолютно без всякого расчета нормативов — просто захотели так построить и построили. А в рамках разработки комплексных планов развития администрация должна доказать, почему она хочет построить именно такой объект, такого масштаба, как дальше отразится его функционирование на жизни территории — не только с точки зрения обеспечения благ, а с точки зрения возможности его содержания и обеспечения функционирования. Таким образом, мы получаем обоснованные, понятные объекты, которые точно нужны территории.

— Еще одна транспортная артерия, которая вам досталась в наследство, — это Лапсарский проезд. Когда дорога получит новую жизнь, есть какие-то расчеты по расходам?

— Тема сложная. Жители Чебоксар только работают в этой части города, очевидно, что администрации столицы надо направлять свои усилия туда, где люди проживают, и мы посчитали, что будет правильнее дорогу перевести из муниципальной собственности в зону ответственности республики. После того, как мы взяли сопровождение этого процесса на себя, жалоб стало меньше. Сегодня проезжаемость этой дороги поддерживается на должном уровне. Уже заканчивается работа по подготовке проектно-сметной документации. Госэкспертиза должна подтвердить адекватность всех мероприятий, которые заложены в стоимость. Как только это все будет сделано, сразу же будут запущены работы по реализации.

— Соцсети пестрят фотографиями заваленных мусорных контейнеров. Можно ли говорить о мусорном коллапсе в Чувашии? Как эта ситуация была допущена и какие шаги предпринимаются, чтобы нивелировать последствия?

— Говорить о мусорном коллапсе не стоит. У нас есть все возможности этого не допустить. Региональный оператор ООО «Ситиматик-Чувашия» как координатор в рамках тарифа привлекает подрядчиков по вывозу мусора. Ранее была одна компания, буквально недавно выиграла конкурс другая. Эта канашская организация — муниципальное унитарное предприятие — не рассчитала свои силы и не справилась с задачей вывоза мусора в срок. Так и произошла переполненность мусорных контейнеров. Естественно, мы не можем в данном случае «бить по хвостам». Правительство Чувашской Республики начало отрабатывать вопрос с региональным оператором, который отвечает за этот процесс. Проведено большое количество обсуждений, в том числе с привлечением правоохранительных органов. Договор расторгнут, думаю, что в ближайшие дни будут вывезены все накопившиеся отходы, а дальше процесс будет осуществляться в соответствии с нормативами и требованиями, которые установлены в законодательстве.

— Насколько система образования готова к новому учебному году? Какова ситуация со строительством новых школ, как идет ремонт действующих? В августе говорили, что в 12 школах даже не началось еще благоустройство. Какая там ситуация?

— Школы в целом готовы. Критических вопросов с точки зрения готовности даже по тем 12 школам, которые не приступили к благоустройству, не видим, потому что вопросы благоустройства территории — это наша региональная программа, которая направлена на решение сразу нескольких задач. Помимо красоты, удобства и возможности спортивно развиваться для детей и организовать учебный процесс для преподавателей, мы решаем еще и вопросы антитеррористической защищенности. Это современное ограждение, ворота, которые отвечают всем требованиям, освещение и другие составляющие.

Виновные по тем школам, которые обеспечены были деньгами, но не начали работать, будут наказаны. Это сто процентов. Все решения уже приняты, и процессы запущены. Мы проведем служебную проверку по каждому факту.

— Еще один масштабный проект — это старое здание Дома правительства, где идет реконструкция. Здесь тоже сроки были перенесены, сдвинуты. По каким причинам?

— Сроки на самом деле не были перенесены. Согласно контракту сдача объекта предполагается до конца года. Было желание форсировать работы и закончить их к определенной дате. События, которые происходят сегодня в управленческой команде строительного блока, в том числе повлияли на ход выполнения работ. Мы сейчас проводим свою внутреннюю служебную проверку по всем процессам и посмотрим, где были допущены сбои с нашей стороны. Но пока проблем, из-за которых в этом году работы не будут выполнены, мы не видим. Сумма, которая была направлена на этот объект, более миллиарда рублей.

Деньги направлялись на различные виды работ. Это, прежде всего, укрепление фундаментов, потому что они были аварийные — пришлось провести соответствующие работы. Ввиду того, что здание является объектом культурного наследия, проводилось большое количество исследований и работ, чтобы обеспечить выполнение всех мероприятий по охранной грамоте и что-то даже восстанавливать. Надо сказать, что объект уже видоизменялся в 90-е годы, и, к сожалению, тогда отошли от охранной грамоты, что тоже прибавило нам работ. Здание имеет деревянный каркас, чуть ли не 350 миллионов рублей потребовалось на восстановление разрушений, которые произошли в связи с тем, что здание около десяти лет не эксплуатировалось и не отапливалось. Все остальные работы — плановые в соответствии с проектной документацией. Они требовали скрупулезного подхода, соблюдения всех норм законодательства, охранной грамоты, чтобы сделать его функционально современным.

— Вы заявили, что Чувашию планируют сделать одним из центров робототехники. Можно подробнее, что вы имели в виду?

— Робототехника, беспилотные технологии, станкостроение — по этим направлениям мы ведем очень большую работу. Допустим, у нас есть текстильные станки. Мы их уже усилили. Активно продвигаем эти компетенции как в масштабах Российской Федерации, так и за рубежом. Работаем дальше над станками, которые позволят нам обеспечить потребность и по другим направлениям. Здесь сотрудничаем и с инвесторами.