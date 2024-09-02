Родная эстафета в надежных руках!

Атлеты и любители здорового образа жизни завершают подготовку к 86-й легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия», которая пройдет завтра на стадионе «Олимпийский». Очень ценно, что в организации и проведении ведущего республиканского спортивного события начала осени нам помогают любимые друзья Фестиваля спорта прессы.

Серьезную поддержку легендарным состязаниям оказало ООО «СЗ» Отделфинстрой». Сотрудники организации ведут здоровый образ жизни и занимаются спортивными активностями. Также надежным партнером эстафеты является группа компаний «АБС Электро», где большое значение придается корпоративной оздоровительной программе. Здесь проходят турниры по плаванию, мини-футболу, дартсу, шашкам и шахматам, легкой атлетике, велоспорту и даже зимнему подледному лову. А в сентябре запланированы два важнейших события в жизни компании — парусная регата и спартакиада «АБС Электро».

В дружную команду участников праздника бега влилась кондитерская фабрика «АККОНД». Предприятие регулярно помогает в организации спортивных соревнований на территории Чувашии. Недавно завершился детский этап Кубка России по шахматам — «Шоколадный кубок». Именно кондитерская фабрика стала главным партнером состязаний и приготовила в своих цехах кубок из натурального шоколада, который вручали победителям в каждой возрастной категории. В разные годы «АККОНД» выступал партнером престижных турниров — чемпионата России по легкой атлетике, Кубка мира по спортивной ходьбе и, конечно, нашей эстафеты.

Не отступает от добрых традиций «Росгосстрах». Компания застраховала каждого участника эстафеты «СЧ» на время проведения забегов от травм на 100 тыс. рублей. Также филиал подготовит подарки для награждения призеров одной из соревновательных групп. «Росгосстрах» — это социально ориентированная компания, которая активно участвует в развитии и популяризации физкультуры и спорта: от поддержки детских и юношеских школ до участия в проведении крупных спортивных мероприятий.

Бок о бок с главным спортивным событием начала осени всегда идет Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Как считает главный врач учреждения Николай Николаев, эстафета «Советской Чувашии» — не просто спортивный, но и общественный праздник, который символизирует преемственность поколений. Фестиваль спорта прессы — большое событие для тысяч жителей республики, оно имеет важное значение для популяризации здорового образа жизни.

Весомую поддержку оказала швейная фабрика «Элита» из Новочебоксарска. Многие сотрудники этого предприятия буквально живут спортом. Коллектив мастериц пять лет выступает на спартакиаде в городе. Отличный пример погружения в активный образ жизни демонстрирует генеральный директор Михаил Морозов, который занимается триатлоном. В его послужном списке — регулярное участие в фестивале IRONSTAR. Также он трижды пробовал силы в заплыве через Волгу CHEBSWIM (два раза преодолевал дистанцию 4400 метров, и один раз — 2200 метров). Еще Михаил Юрьевич бежал на марафоне в Санкт-Петербурге.

Проведению легкоатлетической эстафеты «СЧ» помогает и магазин «Спорттовары», который уделяет большое внимание развитию республиканского спорта — предприятие занималось организацией соревнований по легкой атлетике и сдаче комплекса ГТО, а также финансировало различные проекты. Магазин предоставляет призы для республиканских турниров. По доброй традиции в нынешнем году лучшим спортсменам в группе «Ветераны спорта» достанутся подарки от «Спорттоваров».

Спасибо!

Мы благодарим всех партнеров юбилейной 85-й легкоатлетической эстафеты «СЧ» за помощь в организации соревнований. Большое спасибо компании «MELADO», Чувашпотребсоюзу, Нотариальной палате Чувашии, Сбербанку, Россельхозбанку, МБКУ «Капелла «Классика», Чувашскому национальному музею!