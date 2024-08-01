Физкультура по расписанию

Дачно-огородный сезон в разгаре. Но хлопоты, связанные со сбором урожая и переработкой овощей, не мешают чебоксарским пенсионерам заниматься любимой скандинавской ходьбой.

Обычно для проведения оздоровительной акции выбираются разные места. На этот раз получатели соцуслуг столичного социального центра собрались в Кадетском парке, что по проспекту Тракторостроителей. Маршрут «ходоков» пролегал по аллеям парка — любители активного образа жизни могли наслаждаться свежим воздухом и природой.

«Я занималась с большим удовольствием! В процессе ходьбы задействованы все группы мышц, нагрузка распределяется равномерно, и это очень полезно для организма», — передает впечатления 80-летней Маргариты Мельниковой пресс-служба Минтруда Чувашии.

Отметим также, что занятия скандинавской ходьбой отделения центров социального обслуживания населения организуют во всех муниципалитетах республики на регулярной основе.