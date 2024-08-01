На автодороге «Аниш» в Ибресинском округе ремонтируют мост через Кирю

Возвращают к работе

Инженерное сооружение, построенное 46 лет назад, находилось в предаварийном состоянии. Из-за проблем с гидроизоляцией здесь стояла вода, что привело к разрушению бетона на тротуарных консолях, ригелях и подферменниках. Водонаправляющие конструкции не были предусмотрены, из-за этого образовались промоины на асфальте.

Мост (его общая протяженность — 142 метра) включили в план ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы на объекте начались в прошлом году. За это время уложена накладная плита, сделаны гидроизоляция и нижний слой из литого асфальтобетона, установлены перильное ограждение и цоколь под барьерное ограждение. Там, где дорога сопрягается с другими участками, обустроены специальные плиты.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, работы подрядной организацией ООО «Мостовик» выполнены на 80%. Сейчас на объекте продолжается замена дорожного покрытия. Специалисты ремонтируют пролетное строение, делают водоотводы и лестничные сходы. Сдать мост в эксплуатацию планируется к ноябрю 2024 года.

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии