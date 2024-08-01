Учитель истории чебоксарского лицея №2 примет участие в телешоу «Классная тема!»

Завершен всероссийский отбор участников третьего сезона телешоу «Классная тема!». Экспертная комиссия определила 35 полуфиналистов, которые будут приглашены на съемки в Москву. В их числе — педагог из Чебоксар, учитель истории лицея № 2 Петр Михеев. Всего на участие в телешоу поступило более шести тысяч заявок.

Уроки полуфиналистов будут представлены в сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте», а в начале осени народное голосование выберет семерых финалистов, которые представят свои уроки на телеканале «Россия 1». Победителем проекта станет учитель, который сможет увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета.

Главный приз — авторское образовательное шоу на федеральном канале.