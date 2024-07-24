О героях — в камне, на сцене и в сердце

Началась подготовка к празднованию важной даты

Будущей весной наша страна отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Активно готовятся и в Чувашии. На заседании рабочей группы по организации и проведению Дня Победы в республике под руководством Главы Чувашии Олега Николаева обсудили наиболее значимые мероприятия и события.

Дело прадедов продолжают внуки

Одной из главных площадок станет парк Победы в Чебоксарах. История этого величественного паркового ансамбля на крутом берегу Волги берет начало 9 Мая 1980 года, когда в честь 35-летия Дня Победы здесь состоялось открытие монумента Воинской Славы. Очевидно, что сегодня это место требует обновления. По предложению Олега Николаева часть работ по его облагораживанию необходимо сделать до конца нынешнего строительного сезона.

Еще одна задача, которую поставил Глава Чувашии к 9 Мая следующего года, — возвести в парке Победы памятник участникам СВО и благоустроить территорию. Камень в основание будущего мемориала, напомним, заложили в июне прошлого года.

Как доложил глава города Чебоксары Владимир Доброхотов, 10 июня был объявлен всероссийский конкурс на разработку концепции благоустройства территории парка Победы и архитектурного проекта мемориала. Заявки поступили уже от 20 участников, победителя объявят 1 сентября. Строительно-монтажные работы по созданию памятника участникам СВО без учета проектно-сметной документации специалисты оценивают в сумму не менее 50 млн рублей, комплексное благоустройство всей парковой зоны потребует не менее 700 млн рублей.

Согласно техзаданию в проект входят укрепление склона, водоотведение, озеленение территории, освещение, укладка покрытий всех видов, размещение монументальных объектов и системы звукового сопровождения. Глава Чувашии призвал организовать процесс так, чтобы успеть к 9 Мая. «В годы войны люди ломами и лопатами делали работу, от которой кровь стынет в жилах, а сегодня технологии позволяют все что угодно делать», — заметил Олег Николаев.

Новые смыслы должен обрести и мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском округе. Как отметил руководитель региона, очень важно, чтобы эта площадка развивалась. Есть идея, в частности, построить здесь часовню, однако пока у комплекса нет единой концепции. По словам Олега Николаева, мемориал должен отражать мужество героев, погружать в атмосферу тыла того времени и передавать эмоции. Определиться с концепцией ответственным министерствам он поручил в течение одного месяца, предложив подключить к работе молодых архитекторов.

Мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине Победы, пройдут при активном участии недавно созданного Центра «Воин», а на базе ФОЦ «Белые камни» планируется провести тематические смены, посвященные патриотическому воспитанию детей и молодежи, с приглашением представителей Ассоциации участников СВО и Комитета семей воинов Отечества.

Чтобы знали, помнили и чтили

Большая подготовительная работа в преддверии памятной даты кипит в учреждениях образования, культуры и социальной сферы. Как отметила министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова, сегодня в Чувашии проживает 3,5 тыс. человек, которых традиционно чествуют в дни празднования Победы. Среди них — 57 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, 2,4 тыс. тружеников тыла, около тысячи вдов участников войны, 26 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 24 человека награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Ветеранов окружают особенной заботой и вниманием. Так, за счет федеральных средств свои жилищные условия в республике улучшили более шести тысяч представителей «поколения победителей».

Берегут память о героях и в школах. В прошлом учебном году в республике прошли две масштабные акции: «Дети войны» и «Правнуки о войне». В своих работах юные исследователи со всей Чувашии приводили воспоминания тех, кто застал войну ребенком, и рассказывали о ветеранах и тружениках тыла. По итогам акций ко Дню Победы издали одноименные книги, которые заняли достойное место в школьных библиотеках.

Важным событием в деле патриотического воспитания, по словам министра образования Дмитрия Захарова, стала и прошедшая в мае всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Великая Отечественная война в истории народов Поволжья». Ее провели в рамках федерального проекта «Без срока давности». Как отметил министр, после визита чувашской делегации в Беларусь появилось новое предложение — 5 и 6 мая 2025 года в Чебоксарах пройдет международная научно-практическая конференция «Победа единства: народы Евразии в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Участниками станут более 150 ученых России, Союзного государства и стран СНГ. К слову, с белорусскими школьниками в Чувашии планируется и другой совместный проект — ребята будут устанавливать судьбы уроженцев Чувашии, освобождавших Белоруссию.

В преддверии 80-летия Победы обновляют свои репертуары и театры. Как рассказала и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Татьяна Казакова, на 24 сентября на сцене Чувашского экспериментального театра драмы намечена премьера спектакля «Сашка» по повести Вячеслава Кондратьева. А в следующем году артисты представят еще одну новую постановку на военную тему — спектакль-воспоминание по блокадным дневникам Тани Савичевой «Осталась одна Таня». Театр оперы и балета готовит оперу «Зори здесь тихие», а театр юного зрителя — поэтический спектакль «Эхо войны».

Особую миссию в деле увековечения памяти земляков-героев будут нести музеи. Так, в начале следующего года в Чувашском национальном музее откроется выставка фронтовых писем солдат «В этом письме остаюсь жив». Совсем недавно, кстати, там заработала экспозиция «Без срока давности» (о ней читайте на 7-й странице). Выставка подготовлена программой «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи при поддержке АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации».

А в архивах республики начали собирать материал для электронного сборника документов, посвященного вкладу жителей Чувашии в Великую Победу — «Повседневная жизнь тыла в годы Великой Отечественной войны». Издание представят в 2025 году на межрегиональной научно-практической конференции «Архивные документы на защите исторической правды и памяти». Еще одно издание к 80-летию Победы — альбом-каталог личных комплексов участников Великой Отечественной войны и уникальных экспонатов — в январе следующего года представит Чувашский национальный музей.

Кстати

В Чувашии насчитывается 1543 мемориальных объекта (памятники, обелиски, стелы, мемориальные доски участникам СВО) и 296 воинских захоронений, в том числе 81 мемориал «Вечный огонь» и «Огонь памяти», посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и локальным конфликтам, специальной военной операции. В этом году в муниципалитетах планируют провести работы по восстановлению, ремонту и благоустройству 447 памятников и мемориалов.