Инвестиционный портфель Чувашии увеличился более чем на 22 млрд  рублей

Данные были приведены на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития республики по итогам деятельности в 2023 году, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

В сопровождении республиканского Агентства инвестиционного развития находилось 88 проектов на сумму 63,6 млрд рублей с созданием порядка 4 тыс. рабочих мест. При этом рост объема инвестиций в основной капитал к уровню 2022 год составил 13,2% — это 26 место по России. На сегодня реализуются 106 проектов на сумму более 74 млрд рублей с созданием порядка 7 тыс. рабочих мест.

По словам Главы республики, развитию инвестиционной карты региона способствует Особая экономическая зона «Новочебоксарск». «Первый резидент — ООО «Звениговский» — там уже работает – растет количество рабочих мест и объем производства, и это нас радует. Ожидаем, что больше резидентов будет уже в этом году и активизацию их детальности в следующем – с запуска в городе индустриального парка. Завершаем в этом году создание индустриального парка в Батыревском округе, который, полагаем, может специализироваться на переработке сельскохозяйственной продукции», — сказал Олег Николаев.

Чувашия более чем в 20 раз улучшила свои позиции в общем рейтинге Индекса административного давления на бизнес среди регионов по версии АНО «Институт экономики роста им. П.А. Столыпина». Если в 2019 году республика была на 44 месте, то по итогам 2023 года заняла уже 2 место. При этом в неофициальном рейтинге среди малого и среднего бизнеса – 1 место.

Для закрепления позитивной динамики Олег Николаев поручил внедрить мобильное приложение «Инспектор» для проведения контрольных мероприятий в дистанционном формате. В Чувашии оказывается минимальное административное воздействие на бизнес, проводится целенаправленная работа по внедрению ориентированного на риск подхода во внеплановых проверках путем разработки новых индикаторов риска нарушения обязательных требований. В 2023 году территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в республике было проведено 5437 контрольных (надзорных) мероприятий, из них 689 с взаимодействием и 38554 профилактических мероприятий. Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в 2023 году составило 484, из них 454 предупреждения. По сравнению с показателями 2022 года увеличилась доля предупреждений от общего числа наказаний, уменьшилась доля организаций и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору.

По итогам заседания Глава Чувашии поручил Минэкономразвития республики реализовать комплекс мероприятий по поддержке производственного бизнеса. В частности, обозначена необходимость создания региональной цифровой платформы местных производителей «Чувашия БлагоДарит», увеличения доли представленности продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике, с 66,4% до 66,5%. Следует также довести объем экспорта в 2024 году до не менее 294 млн долларов США — с ростом в 11,4% к уровню 2023 года. В 2023 году внешнеторговый оборот республики составил 733,9 млн долларов США, увеличившись на 33% в сравнении с 2022 годом. Темп роста экспортных поставок достиг 117,1% — это лучший результата в ПФО.

В связи с участием жителей республики в специальной военной операции поручено рассмотреть возможность оказания поддержки мобилизованным предпринимателям.

Глава республики констатировал успехи и в области развития туризма. «Хочется отметить новое направление деятельности министерства – это развитие туризма и индустрии гостеприимства, где республика демонстрирует очень хорошие темпы. Из года в год растет турпоток и, как следствие, наши гостиницы заполнены, потребительский рынок оказывает больше услуг, активизируется малый и средний бизнес. То, что у нас сегодня реализуются уже 6 проектов по созданию модульных гостиниц, это в том числе результат активной и серьезной работы в области диверсификации экономики, создания новых компетенций и производственных площадок, сервисов, услуг, продуктов».

Всего в прошлом году Чувашию посетило 800 тыс. человек, объем туристских услуг, оказанных организациями в республике, составил 1,8 млрд рублей, объем услуг, оказанных гостиницами, отелями, — 2,8 млрд рублей. В рейтинге устойчивого развития туризма Чувашия занимает 6 место в ПФО, в 3,5 раза по отношению к 2020 году вырос турпоток прибывших в Чувашию круизными судами граждан, утвержден первый межрегиональный национальный маршрут «Великий Волжский путь» в Чувашской Республике.

Олег Николаев также отметил, что в 2023 году республика вошла в первую десятку регионов по реализации нацпроектов, почти на 100% достигнув их целей. «Эти показатели отражаются на изменениях в отраслях и территориях – появились десятки новых объектов здравоохранении, культуры, социальной сферы и спорта. Существенно изменилась ситуация с инфраструктурой, в частности, серьезно поменялась обстановка с теплоснабжением в городах Шумерля и Козловка. Сейчас активно идут работы в городе Алатырь», — сказал он.

Финансовое обеспечение 48 региональных проектов в составе 12 нацпроектов в 2023 году составило 21,4 млрд рублей, в том числе 15,1 млрд рублей — бюджетное финансирование..

«Роль Минэкономразвития Чувашии в развитии республики огромная, возможно, даже основополагающая и определяющая, так как ведомство занимается реализацией государственной политики в области малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка, туристической деятельности. В последние годы серьезно активизировалась деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, и самое главное — это методологическое сопровождение важных процессов в области проектного управления, инвестиционной политики и в целом развития каждой отрасли. Важна и синхронизация всех программ развития так, чтобы они взаимно друг друга дополняли и реально изменяли ситуацию, как в отраслях, так и на отдельных территориях к лучшему», — резюмировал Глава Чувашии Олег Николаев.