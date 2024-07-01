Жительница Чебоксар стала жертвой мошенников, пытаясь уехать в район на попутке

Чебоксарка, собираясь в один из округов республики, наткнулась не на того попутчика. Поездка в итоге не состоялась, но обошлась дорого.

Девушка оставила сообщение в мессенджере в сообществе по поиску попутчиков. На ее заявку отреагировал пользователь, который скинул ссылку, попросив забронировать место в машине. Пройдя по ссылке, чебоксарка указала данные своей банковской карты, после чего произошло списание почти 15 тыс. рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции № 5 Управления МВД России по городу Чебоксары. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».