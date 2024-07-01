Вор отработает год за украденную косметику

В начале года в полицию Чебоксар обратилась женщина, у которой из камеры хранения в супермаркете по улице Николаева пропала сумка с косметикой стоимостью свыше пяти тысяч рублей. Воришка забрал ее, взломав замок ячейки, взамен оставил свой пакет с просроченными продуктами.

Подозреваемый, 54-летний мужчина без определенного места жительства, вскоре был задержан, свою вину он признал. Суд приговорил его к принудительным работам сроком на один год с удержанием 10% заработка в доход государства.