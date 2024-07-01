Соединяя берега

На мосту через реку Сорму в Аликовском округе запустили движение по отремонтированной полосе. Инженерное сооружение приводят в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Мост находится на 47-м км трассы «Никольское — Ядрин — Калинино», он был построен более 30 лет назад. За это время серьезно износилось не только его покрытие, возникли проблемы с гидроизоляцией, перильными и барьерными ограждениями.

Подрядная организация ООО «СК-Волга» завершила работы по ремонту одной половины моста, и она открыта для движения автотранспорта. Проезд здесь организован в реверсивном режиме. На второй половине сейчас ведутся демонтаж и устройство бетонного укрепления конусной части.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, общая готовность объекта составляет около 45%, подрядчик должен его сдать в ноябре этого года. Все работы выполняются по графику.

Осенью, в октябре, ожидается и завершение капитального ремонта моста через реку Большой Аниш, что в селе Октябрьское Мариинско-Посадского округа. На прошлой неделе строители смонтировали 12 железобетонных балок пролетного строения: вес каждой — около 40 тонн. Сегодня специалисты занимаются устройством подходов, шкафной стенки и откосов, а также укреплением конуса. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено создание системы водоотвода с очистными сооружениями, обустройство освещения и тротуаров, барьерного и перильного ограждения. Капремонт моста в селе Октябрьское также стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ оценивается примерно в 83 млн рублей.

Капитальный ремонт мостов в Аликовском и Мариинско-Посадском округах идет по графику. Фото cap.ru