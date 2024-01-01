Планерка Главы: радости и огорчения праздников, бизнесу и инвестициям — широкую дорогу

Прошедшие праздничные мероприятия оказались разнообразными, на должном уровне были организованы культурный и спортивный досуг, отдых детей. Однако без ЧП с человеческими потерями в целом по республике, к сожалению, не обошлось, сказал Глава Чувашии Олег Николаев, открывая вчерашнее еженедельное совещание.

ПОРУЧЕНИЕ.

Сделать выводы из имевших место ЧП в плане пожарной безопасности и сбоев в энерго– и водоснабжении, чтобы не допустить их впредь.

Более 1,6 тыс. новогодних и рождественских мероприятий состоялось в республике с середины декабря по 8 января, сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Посетили их порядка 300 тыс. детей и взрослых. В программе были елки, спектакли, концерты, работа резиденций Деда Мороза, мастер-классы, экскурсии. А в Чувашском художественном музее и в Музее русской провинции в городе Алатыре впервые состоялись Рождественские балы в стилистике ХIХ века. Обошлось без происшествий.

В ночь на 7 января в 103 населенных пунктах республики прошли Рождественские богослужения, которые собрали около 13 тыс. человек. Безопасность обеспечивали порядка 500 полицейских, сотрудников Росгвардии и дружинников.

По данным министра образования Дмитрия Захарова, без ЧП прошли мероприятия для детей. Он также отметил участие в них более 40 школьников из Бердянского района Запорожья. В ДК тракторостроителей состоялось театрализованное представление для тысячи ребятишек Чувашии — победителей различных олимпиад. В зимние каникулы работали оздоровительные учреждения «Белые камни», «Росинка», 167 пришкольных лагерей провели мероприятия по программе «Орлята России». Свыше одной тысячи школьников побывали на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Не остались без внимания и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и из семей участников СВО. Как доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, для них проведено более 70 елок, четыре республиканских новогодних представления. Около 11 тыс. подарков приобретено за счет средств республиканского бюджета. Проведено пять благотворительных театральных представлений для детей, чьи отцы проходят службу в зоне СВО.

Физкультурно-спортивная программа праздников также изобиловала массой интересных соревнований. Самые главные из них — в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья, сказал министр физической культуры и спорта Василий Петров. Это и семейные фестивали, и массовое катание на коньках, лыжах. Всего в этих мероприятиях участвовали более 140 тыс. человек. К их услугам были предоставлены 76 катков, 138 лыжных трасс, 119 хоккейных коробок, горнолыжный центр. Одновременно проходили и плановые спортивные соревнования республиканского уровня.

Нынешние новогодние каникулы оказались богатыми на приток туристов. По данным вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, с середины декабря по 8 января в республике, по статистике гостиничного комплекса, побывало порядка 40 тыс. человек — за тот же прошлогодний период этот показатель был почти в два раза ниже.

Цифра 40 тыс. гостей побывали в Чувашии в минувшие праздники — это почти вдвое больше, чем в тот же период 2023 года

Соответственно возросла и заполняемость гостиниц до 55%, что говорит об увеличении туристического внимания к Чувашии. Правда, сильные морозы несколько повлияли на посещаемость Заволжья.

Если на праздничных мероприятиях происшествий удалось избежать, то в другое время без них не обошлось. По данным председателя ГКЧС Чувашии Сергея Павлова, на пожаре в деревне Кожар–Яндоба Вурнарского округа пострадали 10 человек, двое из них скончались в больнице от ожогов. Всего же с 31 декабря по 8 января в республике зарегистрировано 47 огненных ЧП, в которых погибли четыре человека. Крупная авария произошла на дороге в Порецком округе — здесь опрокинулся в кювет автобус, в результате чего погибли два пассажира, еще 29 получили травмы. В морозные дни были также и жертвы переохлаждения.

Несколько сел и деревень оставались без воды в результате выхода из строя систем водоснабжения, в том числе в деревне Янашкасы Чебоксарского округа из-за падения водонапорной башни. Благодаря слаженной работе аварийных служб неполадки оперативно устранялись. Глава республики призвал сделать надлежащие выводы из случившегося, чтобы в будущем не повторять трагедии.

ПОРУЧЕНИЕ.

Сделать детальный анализ деятельности независимой экспертизы в реализации механизма оценки регулирующего воздействия. Соответственно обеспечить координацию и усиление работы муниципалитетов с экспертами.

Дмитрий Краснов представил итоги применения оценки регулирующего воздействия в 2023 году и задачи на 2024 год. Механизм направлен на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, призван снизить административные и другие ограничения для бизнеса, повысить эффективность принятия законодательных актов и улучшить инвестиционную привлекательность региона. Соответствующие требования вступают в силу дважды в год — до 1 марта и до 1 сентября. В конце года Минэкономразвития России подводит итоги рейтинга регионов в данной сфере. Чувашия второй год подряд находится на высоких позициях: в 2023 году — по сводному рейтингу это четвертое место по стране и первое — в ПФО по качеству данной работы. Оценка проводилась по четырем направлениям. В частности, по первому — оценке самого механизма воздействия — республика на третьем месте. По направлению оценки экспертиз муниципалитетов — шестая позиция.

Глава республики отметил, что самые большие резервы находятся в деятельности независимой экспертизы. В этой связи дано поручение провести соответствующий анализ.