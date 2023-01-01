Читайте также:
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
В Чебоксарах устанавливают новогодние елки
Новогодние утренники пройдут без родителей и в своих группах и классах
Дед Мороз и команда НТВ исполнили мечты юных чебоксарцев
В Чувашии начинают исполняться новогодние желания детей
Власти вводят беспрецедентные ограничения на новогодние гуляния и застолья
Вместо шаров на елке медицинские маски
"Елка желаний" исполнила мечту 9-летней Дарьи Абрамовой и ее сестренки