За разборки в «стиле ню» житель Чебоксар стал фигурантом уголовного дела

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чебоксарец разместил в интернете откровенные фото своей бывшей супруги.

Таким образом 33-летний горожанин решил отомстить женщине, ставшей инициатором развода. Были у пары и вопросы по разделу совместно нажитого имущества. Кстати, муж, получивший отставку, не ограничился обнародованием фото интимного содержания в соцсетях — еще и шурину их отправил.

Прокуратура Московского района обвинила чебоксарца в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте порнографических материалов. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Опубликовано: 7 декабря 2023 г.


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