День Чувашии на главной выставке страны

Кадры «оборонки» поддерживают субсидиями

На Международной выставке-форуме «Россия» 1 декабря станет Днем Чувашской Республики. О последних приготовлениях к этому важному событию шла речь на еженедельном совещании у Главы республики Олега Николаева.

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Оценить критически готовность ко всем намеченным мероприятиям Дня Чувашии. Особое внимание уделить информационному анонсированию презентации республики.

Интерактивные мероприятия на экспозиции Чувашии стартовали 4 ноября. По данным вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, за это время экспозицию посетили более 17 тыс. человек. Гости знакомятся с обычаями Чувашии, национальной кухней. Один из главных экспонатов — Вышитая карта России.

Посетители могут совершить путешествия по виртуальным туристическим локациям, поучаствовать в мастер-классах по чувашской вышивке. Высоким спросом пользуются национальные наряды для фотосессий, а победители викторин получают подарки с национальной символикой.

Министерства представляют достижения в своих отраслях, доложил вице-премьер — полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Алексей Ладыков. Так, Минздрав знакомит посетителей выставки с передовыми технологиями в офтальмологии и стоматологии, применяемыми в Чувашии. Гости могут получить консультации специалистов, пройти медицинские обследования.

К 1 декабря подготовлены деловая и культурная программы. В полдень состоится торжественное открытие Дня региона. Республике будет вручен диплом за победу во Всероссийском конкурсе «Российское дерево года — 2023». Напомним, первое место занял 372-летний дуб, произрастающий в Моргаушском округе. Затем начнет работу круглый стол комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры, посвященный автотуризму в России. Чувашия и другие регионы Поволжья рассматриваются в качестве территорий для внедрения пилотного проекта. Стратегию Чувашии презентует Дмитрий Краснов. Одновременно на другой площадке пройдет собрание Национально-культурной автономии чувашей России. В павильоне на ярмарке регионов состоится презентация народно-художественных промыслов. Свою продукцию представят и чувашские фермеры. До самого вечера на сцене будут выступать лучшие творческие коллективы.

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В рамках реализации программы занятости населения республики следует заострить внимание на временной занятости детей-подростков 14 лет и старше.

В 2023 году на мероприятия по занятости населения в республике предусмотрено более 538 миллионов рублей. На начало ноября освоено 416 миллионов рублей, доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.

Средства направляются на содействие в трудоустройстве, помощь в открытии собственного дела, профессиональное обучение. По прогнозам, общая численность участников программы в этом году составит более 69 тыс. человек. На 1 ноября трудоустроено более 26 тыс. человек — это 80% от числа обратившихся в службы занятости. В приоритете — рост гибкости рынка труда, повышение требований к квалификации. Безработица в Чувашии находится на историческом минимуме — на уровне 2,3% против 3% в целом по стране.

Как известно, в последнее время существенно вырос приток рабочих рук на предприятия оборонно-промышленного комплекса: с сентября 2022 года по настоящее время трудоустроено более 7 тыс. человек. Усиление кадрового ресурса обеспечивается возмещением затрат на организацию профессиональной подготовки, уточнила министр. С четырьмя предприятиями заключены соответствующие соглашения на сумму более 7 миллионов рублей за обучение 368 работников.

Оказывается также поддержка в трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Помощь получили более 80 человек, 13 из них трудоустроены в рамках социального контракта. Есть соглашение о сотрудничестве с Фондом защитников Отечества.

Глава республики обратил внимание на обеспечение занятости подростков в возрасте 14 лет и старше. Это и дополнительный кадровый ресурс, и важный фактор воспитания личности, отметил он.

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Руководителям округов, уделяющим недостаточное внимание условиям хранения сельскохозяйственной техники, впредь следует активизироваться в смотрах-конкурсах по данной тематике.

Об итогах республиканского смотра-конкурса на лучшее хранение техники в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах доложил начальник Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашии Владимир Димитриев. Победителем среди сельхозорганизаций признан филиал ООО «Авангард» «Цивильский бекон» Цивильского округа, среди фермеров — КФХ Валентина Павлова из Вурнарского округа. Отмечены также ЗАО «Батыревский», «Таябинка» Красноармейского округа. Здесь постоянно улучшаются условия хранения техники, строятся новые площадки, ангары, уделяется большое внимание охране труда механизаторов.

Руководитель инспекции посетовал на слабое участие в конкурсе ряда окружных администраций: в частности, в Порецком, Алатырском округах. В некоторых округах совсем устранились от проведения смотра. Глава региона обратил внимание руководителей этих муниципалитетов на более активное участие в будущем конкурсе.

На совещании рассмотрены итоги XXXIII Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова и мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Веры Кузьминой. С докладом выступила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.

И.о. министра физической культуры и спорта Татьяна Рябинина рассказала об участии представителей Чувашии в Межрегиональных комплексных физкультурных мероприятиях «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов специальной военной операции с инвалидностью. Команда из пяти ветеранов СВО из Мариинско-Посадского, Моргаушского, Ядринского, Янтиковского округов и из Чебоксар соревновалась в пулевой стрельбе, настольном теннисе и других видах спорта. В копилке команды — одна золотая медаль в теннисе, которую завоевал Сергей Васильев из Моргаушского округа. Олег Николаев высоко оценил победу наших земляков и рекомендовал организовывать такие соревнования в муниципальных округах.