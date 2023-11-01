Хирурги БСМП спасли женщину, проглотившую иголку

Когда у человека долго что-то болит, он наблюдается у врача и морально готов к рецидивам недуга. Но случается так, что по неосторожности бедой могут обернуться наши, казалось бы, безобидные увлечения. И тогда только быстрая, своевременная помощь медиков может вернуть все на свои места.

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи поймали иголку, блуждавшую в теле пациентки, сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Молодой женщине всегда нравилось рукодельничать. Хозяйки знают, что при шитье и вышивании часто обе руки заняты, и иглу удобно придержать ртом. Удобно, но небезопасно. Женщина не заметила, как тонкий и острый металлический стерженек проскользнул внутрь.

В приемном покое БСМП напуганная горожанка сразу сказала: «Я проглотила иголку». Ее немедленно направили на обследование. Надо ведь знать, откуда именно доставать инородное тело. Врачи надеялись застать его в пищеводе или желудке, как это обычно бывает в подобных случаях. Однако эндоскопическое исследование результата не дало. Подсказал рентген: игла уже в брюшной полости.

Пришлось экстренно оперировать. Картина удивила даже опытных врачей: острие прошло сквозь стенку желудка и вонзилось в левую долю печени.

«Пациентке очень повезло. Попадание иглы в брюшную полость могло иметь фатальные последствия. Она могла повредить крупные сосуды и вызвать массивное кровотечение. Или желчные протоки, что грозило бы перитонитом и более обширной операцией», — заметил заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП Ильдар Абызов.

После лапароскопической операции за пациенткой понаблюдали и выписали домой. Она больше никогда не будет держать в зубах иголки — сама пообещала.

Не подумали, не углядели…

А медики Городской детской клинической больницы приняли другого экстренного пациента. 15-летний подросток находился в критическом состоянии — ему не хватало воздуха, он тяжело и со свистом дышал. «Тяжелый приступ бронхиальной астмы», — сразу определили врачи.

Домочадцы знали о его диагнозе, мальчишка наблюдался в поликлинике по месту жительства. Но всем так хотелось иметь дома пушистого питомца! «Ухудшение состояния наступило после контакта с домашними животными. При таком диагнозе заводить их запрещается. Это чуть было не привело к трагедии», — сказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГДКБ Александр Федоров. После интенсивной терапии мальчишка пошел на поправку. Но ведь можно же было не создавать опасных ситуаций, а соблюдать рекомендации лечащего врача…

Ну а девочки с малолетства любят наряжаться. Тем более если перед глазами пример старшей сестры. Маленькая пациентка отделения оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии Республиканской детской клинической больницы вдохнула в себя сережку для пирсинга — хотела украсить свой любопытный носик.

Дальше — рентген, эндоскопическая операция по удалению инородного тела. «Все прошло успешно, девочку отпустили домой», — ввела в курс дела врач-оториноларинголог Алена Фуфаева. Родители малышки поступили совершенно правильно, срочно обратившись к специалистам. В таких случаях самостоятельно извлекать посторонние предметы нельзя.

Врачи используют для этого специальные крючки и вытаскивают из детских ушей и носов бусинки, колпачки от ручек, детали конструктора, зерна, ягодные косточки… А вот прятать от любознательных крошек мелкие детали и не давать в руки игрушки, не соответствующие возрасту, старшим вполне по силам. И тогда неприятных сюрпризов, связанных со здоровьем, не произойдет.