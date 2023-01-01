Глава Чувашии встретился с новым прокурором

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Новым прокурором Чувашии назначен старший советник юстиции Эдуард Гиматов. Вчера его представил Олегу Николаеву заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин. На встрече обсуждались дополнительные меры, направленные на укрепление законности, правопорядка и защиту прав жителей республики. Особый приоритет, по мнению Олега Николаева, заключается в надзоре за надлежащим исполнением поручений Президента и Правительства Российской Федерации, а также соблюдением антикоррупционного законодательства страны. Эдуард Гиматов служит в органах прокуратуры с 2003 года, работал помощником прокурора, старшим помощником, а затем заместителем прокурора Ленинского административного округа города Тюмени. С 2022 года занимал должность заместителя прокурора Тамбовской области. Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Опубликовано: 31 октября 2023 г.


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