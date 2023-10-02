С 3 ноября россиянам станет проще списать свои долги

Именно с этого дня вступают в силу поправки в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на повышение доступности процедуры внесудебного банкротства граждан.

Как сообщают в Государственно-правовом управлении Президента РФ, минимальный размер задолженности, при наличии которой гражданин вправе обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, снижается с 50 до 25 тысяч рублей. А максимальный размер такой задолженности повышается с 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Расширен и список тех, кто может претендовать на списание долгов вне зала суда. Право на обращение с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке предоставляется гражданам, основной доход которых составляет государственная пенсия, гражданам, являющимся получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, при условии, что исполнение исполнительных документов в отношении таких граждан длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, а также гражданам, в отношении которых исполнение исполнительных документов длится более семи лет, информируют в Государственно-правовом управлении.

Грядущие изменения в законе о банкротстве на днях обсудили в эфире телеканала «Вместе-РФ». Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков посоветовал людям: перед тем как подавать документы на банкротство, надо попробовать решить долговой вопрос с банковскими структурами.

«Сейчас существует несколько способов не доводить кредитную историю до банкротства, — рассказал он. — Можно подать документы на реструктуризацию долга, заявить о необходимости кредитных каникул. Банки часто идут навстречу заемщику, который попал в сложную жизненную ситуацию, поскольку они заинтересованы в максимальной уплате своего долга, а в случае банкротства вполне возможно, что этот долг будет сокращен».

СПРАВКА «СЧ»

По данным Минэкономразвития Чувашии, в этом году заявление на банкротство во внесудебном порядке подали 54 жителя республики. Заявления эти принимаются в многофункциональных центрах по месту жительства или месту пребывания гражданина. Как сообщают в министерстве, при обращении заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, заранее заполненное заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке и список всех известных кредиторов и должников гражданина с указанием суммы долга (в случае подачи документов представителем дополнительно предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя и документ, удостоверяющий личность представителя). Все необходимые бланки можно скачать на портале «Мои документы».