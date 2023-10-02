В Красноармейском округе спилили старые деревья

В госпаблик Красноармейского муниципального округа пришло сообщение от жителя деревни Вурманкас-Чурино с просьбой помочь спилить дерево около дома.

«Сами не можем это сделать, люди мы немолодые, — написал автор призыва о помощи. — Это дерево скоро рухнет на наши дома и на электропровода».

Специалисты Алманчинского территориального отдела проверили поступившую информацию, сделали замеры и подготовили комиссионный акт обследования зеленых насаждений. С учетом аварийного состояния дерева администрация округа дала разрешение на его вырубку. С помощью подрядной организации актуальный вопрос по вырубке старых деревьев решился не только в Вурманкас-Чурино, но и в селе Алманчино, сообщают в администрации округа.

Откликнулись на хорошее дело и жители деревни. «Выражаем благодарность за помощь в решении нашей проблемы, — написали они. — Спасибо за то, что нас услышали, поняли, помогли».

КСТАТИ

Специалисты ЦУР Чувашии составили рейтинг администраций муниципальных и городских округов за третий квартал этого года. Учитывалась работа в системе мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» и на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», с помощью которых обрабатываются сообщения жителей. Ключевым показателем при рейтинговании стало качество и скорость предоставляемых ответов, а также соблюдение их сроков подготовки и размещения. В лидерах — город Шумерля и Шумерлинский муниципальный округ. Хорошие результаты показали также Красноармейский, Янтиковский, Порецкий и Ядринский округа.