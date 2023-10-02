Контракт с Дмитрием Пулатовым будет расторгнут по причине утраты доверия

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в должностных преступлениях. Прокуратура Чувашии возбудила уголовное дело по материалам проведенной проверки. Чиновника доставили в Следственное управление СК РФ. Как сообщили «Чувашинформ» в пресс-службе Главы Чувашии, о любых инцидентах, происходящих в республике, Олег Николаев незамедлительно получает оперативную информацию. Не стал исключением и этот случай.

В связи с судебным решением от 15 октября по уголовному делу, возбужденному в отношении главы администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова и исходя из представленных материалов Следственного управления Следственного комитета РФ по Чувашии и республиканской прокуратуры, Глава Чувашии инициировал рассмотрение Новочебоксарским Собранием депутатов вопроса о досрочном расторжении контракта с Пулатовым по причине утраты доверия. Об этом сам Олег Николаев сообщил в своем телеграм-канале.

Опубликовано: 16 октября 2023 г.


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