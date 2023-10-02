Планерка Главы: ввод жилья, выставка «Золотая осень», административная нагрузка на бизнес

Жилищное строительство решает несколько задач, а в копилке чувашских аграриев — 80 медалей

На еженедельной планерке под руководством Главы республики подвели итоги реализации государственных жилищных программ и обсудили контрольно-надзорную деятельность в сфере предпринимательства. Но начиная вчерашнее совещание, Олег Николаев обратил внимание на начало отопительного сезона в регионе.

Глава республики напомнил, что на предыдущей планерке в связи с началом отопительного сезона он поручил ответственным ведомствам открыть «горячие линии», на которых будут решаться вопросы населения, связанные с отоплением. В настоящее время подача тепла уже началась в ряде округов республики, сообщил руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков. И добавил: «Мы открыли «горячую линию», начинаем прием звонков и каждую заявку будем доводить до логического завершения». «Необходимо, чтобы каждая жалоба, каждое обращение досконально проверялись и в случае необходимости давалась объективная оценка», — напомнил Глава республики.

ПОРУЧЕНИЕ.

Эффективно использовать имеющиеся возможности для планирования жилищного строительства.

В соответствии с задачами Минстроя России в этом году в республике необходимо ввести в эксплуатацию не менее 851 тысячи кв. м жилья. Как доложил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Коледа, за январь — сентябрь ввели в эксплуатацию 598 тысяч кв. м жилья. Он также сообщил, что в этом году из бюджетов разных уровней выделено свыше двух миллиардов рублей на обеспечение жильем разных категорий семей. Так, с помощью господдержки улучшили жилищные условия 282 молодые семьи; приобретено 242 жилых помещения для детей-сирот, из них 86 — с использованием жилищных сертификатов.

Жильем также обеспечены 53 многодетные семьи, 49 из которых по жилищным сертификатам.

«В рамках Указа Главы о повышении социального благополучия многодетных семей в республике в этом году обеспечиваются жильем многодетные семьи, имеющие шесть и более детей. На эти цели из бюджета республики выделено 475 млн рублей на улучшение жилищных условий 85 таких семей», — отметил руководитель Минстроя республики. На сегодня 65 семей, имеющих шесть и более детей, уже решили жилищный вопрос.

«Мы с вами должны планировать жилищное строительство не только для решения какой-либо одной задачи, — подчеркнул Олег Николаев. — Мы должны смотреть шире и оставлять резерв, чтобы жилищный фонд мог формироваться таким образом, чтобы обеспечивать жильем и специалистов по различным направлениям. Под эти программы у нас есть финансирование».

ПОРУЧЕНИЕ.

До конца года отрегулировать нормативные процессы контрольно-надзорной деятельности.

В повестке дня также стоял вопрос осуществления государственного и муниципального контроля исполнительными органами, органами местного самоуправления по итогам девяти месяцев этого года. Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов сообщил, что продолжается работа по снижению административной нагрузки на бизнес.

В рамках так называемой «регуляторной гильотины» уменьшается число различных административных проверок, бюрократических процедур, которые в той или иной степени ограничивают и сдерживают развитие предпринимательского движения.

«В последнее время удалось значительно упростить контрольные процедуры. Был проработан и внедрен риск-ориентированный подход к контрольно-надзорной деятельности. Появилась возможность обжаловать предписания надзорных органов через портал «Госуслуги», — заявил руководитель Минэкономразвития. Он также напомнил, что мораторий по проведению всех плановых проверок продлен Правительством Российской Федерации до 2030 года.

Сообщил Краснов и о внедрении в процесс регионального контроля риск-ориентированного подхода — путем разработки индикаторов риска. «На сегодняшний день только четыре муниципалитета актуализировали ключевые индикативные показатели», — отметил министр. Глава ведомства упомянул и введение принципа клиентоцентричности в работу контрольно-надзорных органов. «Процессы, которые сейчас запущены, направлены на то, чтобы контрольно-надзорная деятельность стала сервисной для хозяйствующих субъектов, как это было реализовано в деятельности Федеральной налоговой службы. Честного предпринимателя надо соответствующим образом сопровождать и направлять на добросовестное ведение дел», — подчеркнул Глава республики.

Об итогах участия делегации Чувашии в XXV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023» доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. В крупнейшем аграрном форуме участвовали ведущие предприятия АПК со всех регионов страны. На своем стенде Чувашия презентовала продукцию 21 сельхозтоваропроизводителя республики. На площадке был представлен чувашский лук-севок, картофель в пробирках, хмель, молочная, мясная и кондитерская продукции, крем-мед, иван-чай, крупа и зерно.

По итогам выставки республика подписала шесть соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие хмелеводства, животноводства и технической модернизации наших аграриев. А также чувашские производители взяли 80 медалей за качество продукции — 52 золотые, 23 серебряные и 5 бронзовых.