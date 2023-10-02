Планерка Главы: ввод жилья, выставка «Золотая осень», административная нагрузка на бизнес

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Одним из главных событий выставки «Золотая осень-2023» стало подписание соглашения с компанией «Балтика». Вместе с Минсельхозом Чувашии они будут развивать хмелеводство в республике, а также разрабатывать меры господдержки отрасли. Кроме инвестиций, специалисты компании проконсультируют хмелеводов по вопросам технологии переработки сырья. Фермерское хозяйство из Чувашии уже поставило на завод первую партию хмеля, из которого будет сварена легендарная «Балтика 3». Фото cap.ru

Жилищное строительство решает несколько задач, а в копилке чувашских аграриев — 80 медалей

На еженедельной планерке под руководством Главы республики подвели итоги реализации государственных жилищных программ и обсудили контрольно-надзорную деятельность в сфере предпринимательства. Но начиная вчерашнее совещание, Олег Николаев обратил внимание на начало отопительного сезона в регионе.
Глава республики напомнил, что на предыдущей планерке в связи с началом отопительного сезона он поручил ответственным ведомствам открыть «горячие линии», на которых будут решаться вопросы населения, связанные с отоплением. В настоящее время подача тепла уже началась в ряде округов республики, сообщил руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков. И добавил: «Мы открыли «горячую линию», начинаем прием звонков и каждую заявку будем доводить до логического завершения». «Необходимо, чтобы каждая жалоба, каждое обращение досконально проверялись и в случае необходимости давалась объективная оценка», — напомнил Глава республики.

ПОРУЧЕНИЕ.
Эффективно использовать имеющиеся возможности для планирования жилищного строительства.

В соответствии с задачами Минстроя России в этом году в республике необходимо ввести в эксплуатацию не менее 851 тысячи кв. м жилья. Как доложил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Коледа, за январь — сентябрь ввели в эксплуатацию 598 тысяч кв. м жилья. Он также сообщил, что в этом году из бюджетов разных уровней выделено свыше двух миллиардов рублей на обеспечение жильем разных категорий семей. Так, с помощью господдержки улучшили жилищные условия 282 молодые семьи; приобретено 242 жилых помещения для детей-сирот, из них 86 — с использованием жилищных сертификатов.
Жильем также обеспечены 53 многодетные семьи, 49 из которых по жилищным сертификатам.
«В рамках Указа Главы о повышении социального благополучия многодетных семей в республике в этом году обеспечиваются жильем многодетные семьи, имеющие шесть и более детей. На эти цели из бюджета республики выделено 475 млн рублей на улучшение жилищных условий 85 таких семей», — отметил руководитель Минстроя республики. На сегодня 65 семей, имеющих шесть и более детей, уже решили жилищный вопрос.
«Мы с вами должны планировать жилищное строительство не только для решения какой-либо одной задачи, — подчеркнул Олег Николаев. — Мы должны смотреть шире и оставлять резерв, чтобы жилищный фонд мог формироваться таким образом, чтобы обеспечивать жильем и специалистов по различным направлениям. Под эти программы у нас есть финансирование».

ПОРУЧЕНИЕ.
До конца года отрегулировать нормативные процессы контрольно-надзорной деятельности.

В повестке дня также стоял вопрос осуществления государственного и муниципального контроля исполнительными органами, органами местного самоуправления по итогам девяти месяцев этого года. Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов сообщил, что продолжается работа по снижению административной нагрузки на бизнес.
В рамках так называемой «регуляторной гильотины» уменьшается число различных административных проверок, бюрократических процедур, которые в той или иной степени ограничивают и сдерживают развитие предпринимательского движения.
«В последнее время удалось значительно упростить контрольные процедуры. Был проработан и внедрен риск-ориентированный подход к контрольно-надзорной деятельности. Появилась возможность обжаловать предписания надзорных органов через портал «Госуслуги», — заявил руководитель Минэкономразвития. Он также напомнил, что мораторий по проведению всех плановых проверок продлен Правительством Российской Федерации до 2030 года.
Сообщил Краснов и о внедрении в процесс регионального контроля риск-ориентированного подхода — путем разработки индикаторов риска. «На сегодняшний день только четыре муниципалитета актуализировали ключевые индикативные показатели», — отметил министр. Глава ведомства упомянул и введение принципа клиентоцентричности в работу контрольно-надзорных органов. «Процессы, которые сейчас запущены, направлены на то, чтобы контрольно-надзорная деятельность стала сервисной для хозяйствующих субъектов, как это было реализовано в деятельности Федеральной налоговой службы. Честного предпринимателя надо соответствующим образом сопровождать и направлять на добросовестное ведение дел», — подчеркнул Глава республики.

Об итогах участия делегации Чувашии в XXV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023» доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. В крупнейшем аграрном форуме участвовали ведущие предприятия АПК со всех регионов страны. На своем стенде Чувашия презентовала продукцию 21 сельхозтоваропроизводителя республики. На площадке был представлен чувашский лук-севок, картофель в пробирках, хмель, молочная, мясная и кондитерская продукции, крем-мед, иван-чай, крупа и зерно.
По итогам выставки республика подписала шесть соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие хмелеводства, животноводства и технической модернизации наших аграриев. А также чувашские производители взяли 80 медалей за качество продукции — 52 золотые, 23 серебряные и 5 бронзовых.

Опубликовано: 9 октября 2023 г.


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