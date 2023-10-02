В Красночетайском округе открыли монумент воинам, защищавшим Родину

В деревне Янгильдино прошло торжественное открытие мемориала участникам Великой Отечественной войны. Имена 158 сельчан, чья солдатская доблесть стала примером для многих поколений земляков, увековечены на мемориальной доске «Вечная слава Героям».

Как сообщили в администрации муниципального округа, строительство мемориала было реализовано по программе инициативного бюджетирования. Общая стоимость составила 120 тысяч рублей. Республиканский бюджет выделил 96 тысяч рублей, а местный — 1,2 тысячи рублей. Местные жители, в свою очередь, собрали 22,8 тысячи рублей.