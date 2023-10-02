Еще одному человеку спасла жизнь санитарная авиация

На сей раз воздушная «скорая» пришла на помощь 85-летней пенсионерке из Алатыря. У бабушки наблюдались потери сознания, сердце билось редко, и после снятия электрокардиограммы врачи поняли, что без санавиации не обойтись… За 40 минут пациентку доставили в Чебоксары для оказания специализированной медицинской помощи в Региональном сосудистом центре, сообщают в Минздраве Чувашии. Пожилую женщину прооперировали, установили ей двухкамерный отечественный кардиостимулятор. Сейчас алатырская пенсионерка проходит курс лечения в кардиодиспансере.