Планерка Главы: государство для людей и бизнеса, старт отопительной кампании

Государство, функции и услуги которого удобны для человека, эпидемиологическая ситуация в республике, состояние гидротехнических сооружений и предстоящие в Чувашии Первые всемирные игры национальных видов единоборств стали темами традиционного по понедельникам правительственного совещания под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

Поручение. Изучить внедрение стандарта клиентоцентричности в государственное управление в Чувашии.

В исполнительных органах Чувашии внедряется новое понятие — клиентоцентричность. Как рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, это правила и стандарты, на которых должна строиться коммуникация государства с населением и бизнесом, чтобы общение людей и власти стало более простым и доступным. Проект «Государство для людей» входит в перечень 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030-го года, который был учрежден в октябре 2021 года.

Государство для людей, государство для бизнеса — основные принципы этой программы. По словам Дмитрия Краснова, они полностью совпадают как со стратегией страны, так и со стратегией Чувашии, где в центре — человек как благополучатель всех усилий государства. В начале года была сформирована федеральная межведомственная рабочая группа по внедрению стандартов во все органы власти федерального и регионального уровней.

В российской практике клиентоцентричный подход, в частности, положительно зарекомендовал себя при работе над порталом госуслуг и созданием сети МФЦ. Среди направлений трансформации — продвижение и развитие культуры уважения к человеку, повышения доверия к государству, скорости и гибкости реагирования государства на запросы и вызовы, а также привлекательности госслужбы.

Во всех субъектах разрабатываются «дорожные карты» внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности — составляются планы мероприятий во всех исполнительных органах. В них, в частности, определятся точки взаимодействия с клиентом, описывается целевое состояние того или иного процесса и вырабатываются пути его достижения. До конца этого года будет сформирован реестр основных внутриведомственных и межведомственных процессов, а реализовать все «дорожные карты» предполагается до конца 2024 года.

В Чувашии рабочую группу по внедрению принципов клиентоцентричности возглавит Глава Чувашии Олег Николаев. Сопровождение реализации подхода в государственное управление будет обеспечивать так называемый проектный офис. «Реинжинирингу (поэтапному обновлению. — Авт.) процессов должны быть подвергнуты три блока: все, что касается мер господдержки, — всевозможные субсидии и выплаты, все, что связано с осуществлением государственного контроля и надзора, и предоставление госуслуг», — обозначил Дмитрий Краснов.

Он также сообщил, что в этом году начинается проработка наиболее распространенных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане или бизнес при получении госуслуг. Все ситуации проанализируют на соответствие стандартам клиентоцентричности и при необходимости сделают более удобными для людей. Завершить разработку жизненных ситуаций планируют до конца года.

Как отметил Олег Николаев, многие принципы нового подхода совпадают с уже реализуемым в Чувашии проектом «Эффективный регион», и у республики есть много наработок в этой сфере.

Более детально обсудить новые стандарты, выработать четкие подходы и понимание, чтобы максимально использовать открывающиеся возможности, он предложил в конце ноября. «Здесь очевидные вещи делаются, то, что давно надо было делать. То, что сегодня Правительство России закрепляет достаточно комплексные и системные подходы, нам только в помощь. Методология, подходы — все проработано и предлагается в виде шаблонов», — подытожил руководитель региона.

Поручение. Оперативно принимать решения о начале отопительного сезона в муниципалитетах. А Госжилинспекции открыть «горячую линию» для жителей.

Готова ли республика к сезону простуд? На эту тему выступили и.о. министра здравоохранения Владимир Гладнев и руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. Как отметил Владимир Гладнев, все медицинские организации республики сейчас переведены в режим повышенной готовности. Для лечения ковидных больных и пациентов с подозрением на эту инфекцию в Чувашии развернуто 60 коек в трех больницах. А в случае, если больных будет много, могут дополнительно перепрофилировать 3500 коек. Хватает и запаса лекарств, препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Полным ходом идет прививочная кампания. В этом году в республику поступят более 540 тысяч доз вакцины против гриппа. Это позволит привить 46,3% жителей республики, в том числе 147 тысяч детей. По состоянию на конец прошлой недели за счет федеральных средств поступило 305 тысяч доз вакцины. Привились от гриппа к концу прошлой недели 21,7% жителей республики. Есть вакцины и для профилактики коронавируса: поступило более 4300 доз. Это, конечно, намного меньше, чем раньше. Как отметил спикер, в этом году эти вакцины закупаются за счет республиканского бюджета, так как вакцинация против коронавируса переведена в профилактические прививки по эпидпоказаниям. В целом от ковида в Чувашии вакцинированы 52,8% жителей, а с начала пандемии привились более 600 тысяч человек.

В сентябре заметно вырос рост заболеваемости ОРВИ и ковидом, дополнила картину руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии — главный государственный санитарный врач Надежда Луговская. Особенно много заболевших среди школьников, что специалисты связывают с возвращением в детские коллективы. Среднереспубликанский уровень заболеваемости превышен в Чебоксарах, Шумерле и Канаше.

Случаев гриппа пока нет, но игнорировать профилактическую прививку от гриппа нельзя, особенно людям из групп риска. А вот заболевших ковидом в сентябре стало больше — на прошлой неделе зарегистрировано 498 случаев, однако темп прироста за последнюю неделю снизился. В среднем отмечается 71 случай заболевания в сутки. Чаще всего заболевают люди среднего возраста и пожилые. Как считают в Роспотребнадзоре, заболеваемость ковидом обусловлена циркуляцией штамма коронавируса омикрон. И хоть предпосылок для введения в Чувашии жестких ограничений и повсеместного масочного режима нет, Надежда Феофановна рекомендовала пользоваться маской в больницах.

Глава Чувашии призвал не обольщаться относительно благополучной эпидситуацией, ведь с каждым днем погода становится все прохладнее и риск заболеть есть. И тут самое время подумать о начале отопительного сезона, который, судя по прогнозу, должен стартовать уже на неделе. Олег Николаев призвал глав администраций держать на контроле этот вопрос и оперативно реагировать, если понадобится подать тепло раньше. «Пусть косвенно, но это имеет значение, чтобы не допустить распространение инфекции. Прошу организовать работу в комплексе», — отметил Олег Николаев.

Поручение. Ускорить работу по постановке на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Большая работа ведется в республике по сокращению числа бесхозяйных гидротехнических сооружений, тем не менее пока не везде порядок в этой сфере. По сведениям министра природных ресурсов и экологии Эмира Бедертдинова, из 554 гидротехнических сооружений в Чувашии бесхозяйных — 82. Они находятся в 19 муниципалитетах республики, при этом в Козловском и Шумерлинском округах, в Алатыре, Канаше, Новочебоксарске, Шумерле и Чебоксарах таковых нет. А с начала 2023 года бесхозяйных гидротехнических сооружений стало меньше на 27%.

До 1 декабря администрациям муниципалитетов необходимо зарегистрировать права на объекты, состоящие на учете как бесхозяйные более одного года. Главам администраций округов, где эту работу еще не выполнили, пришлось объясняться на правительственной планерке. Везде о проблеме знают и обещали работу в ближайшее время завершить. «Плохо, что затягиваете», — посетовал Олег Николаев. В отдельных муниципалитетах гидротехнические сооружения вызывают опасения, и важно вовремя принимать меры, чтобы не допустить аварийную ситуацию.

Кстати

На 1 октября в Чувашии введено 597,5 тысячи квадратных метров жилья. Это 82% от показателей нацпроекта и лишь 70% от уровня прошлого года, заметил вице-премьер Павел Данилов.

Детям дадут тепло в первую очередь

Уже со 2 октября отопительный сезон должен стартовать в Новочебоксарске. Постановление об этом подписал глава администрации города Дмитрий Пулатов.

В квартирах батареи потеплеют, конечно, не сразу. С понедельника, пишет газета «Грани», начнут подавать тепло в детсады. С 9 октября настанет очередь школ, медучреждений, учреждений соцобслуживания — по мере их готовности к приему тепловой энергии. А жилые помещения начнут отапливать при установлении среднесуточной температуры на улице ниже +8 °С в течение пяти дней.

Ну а что в других муниципалитетах? В Шумерле отопительный сезон официально откроют с 6 октября. В Чебоксарах планируют начать его 9-10 октября, сообщили корреспонденту «СЧ» в администрации города. Нет пока официальной даты начала подачи тепла и на официальном сайте Канаша. Зато здесь можно найти объявление о том, что Канашская межрайонная прокуратура организовала работу «горячей линии» по вопросам нарушения качества отопления и водоснабжения.

Ольга Казакова, Екатерина Казнина