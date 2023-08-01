Тепло домашнего очага

Семьи создаются для счастья. В них рождаются дети. Но вот что-­то сломалось, забарахлило, зафальшивило — и неуютно всем. Особенно младшим домочадцам. И пока взрослые решают проблемы, ребят принимает под крыло социально-­реабилитационный центр для несовершеннолетних города Чебоксары.

Сюда попадают дети из неблагополучных, малоимущих, многодетных или неполных семей от 3 до 18 лет. Ситуации бывают разные. К примеру, одинокой маме нужно лечь в стационар, не с кем оставить ребенка — а здесь о нем позаботятся. Или серьезный разлад в отношениях супругов, когда больше ни на что не хватает сил. Бывает и так, что приходится забирать малышей у пьющих родителей.

«Любые проблемы стараемся решить в паре «дети — родители». Наша задача — вернуть детей в семью, помочь преодолеть кризис и изменить ситуацию к лучшему, — рассказывает психолог центра Екатерина Мошкова. У каждого родителя — свой ресурс, и, исходя из него, он должен уметь гармонично взаимодействовать с собственным ребенком».

Первый шаг — наладить контакт с малышом или подростком, временно оставшимся без попечения родных, снять тревожность. И здесь психолог использует все: слово, свет, цвет, звук. Даже тесты по психодиагностике проходят в виде игры на компьютере. Бумаги — прошлый век, отвечать на многочисленные вопросы детям скучно. И совсем другое дело: «Давай поиграем!». Это существенно экономит время, а ребенок в игре раскрывается.

В социально-­реабилитационном центре есть просто волшебные уголки, где подопечные восстанавливают душевное равновесие, снова обретают уверенность. Заглядываем в сенсорную комнату. Сколько всего необычного! «Звездное небо» особенно любят малыши. На темном фоне — яркие огоньки, на ощупь оно теплое и ласковое. Так и хочется прикоснуться — закрыть ладошкой звездочку и загадать желание. Световая панель «Бесконечность» реагирует на звук и движение. Можно кричать и размахивать руками — эмоции отразятся в мигающих огнях и погаснут. За столом песочной терапии дети преодолевают свои страхи: слепи монстра — и разрушь его одним мизинцем. А фибро-оптическое волокно — вообще вещь удивительная. Встаешь под люстру, и мягкие лучи, спускаясь до пола, словно обволакивают тебя, укрывая от бед. А вот и одеяло из этого материала и с той же «защитной» функцией. Девчонки любят плести из световых лучей косы — как тут не поверить, что ты принцесса!

Бассейн с шарами, цветовая лестница, музыкальная панель, а рядом на стене мигает маяк. «Корабль плывет на необитаемый остров! Что будешь там делать?» — «Хочу жить на острове один». — «От чего бежишь?». Так, через игру, завязывается беседа. Екатерина Александровна раскладывает специальные мягкие диванчики, приглушает свет — вот так, удобно, проходят личные беседы. В расслабленном состоянии проще выразить свои мысли и чувства.

Ребята живут в центре до улучшения ситуации в семье. А потом уходят домой. «Не возвращайтесь!» — желают им на прощанье. Но это как получится. Особую тревогу вызывают пьющие родители. На некоторых изъятие детей действует как шоковая терапия. Они берутся за себя — завязывают с алкоголем, проходят лечение, наводят дома порядок, становятся на биржу труда, чтобы найти работу. Но бывает и так, что папы и мамы, передав свои обязанности специалистам, полностью устраняются от участия в воспитании. И тогда через суд их лишают родительских прав, и уже органы опеки ищут ребенку новую семью.

«Контакты не прерываются. Когда ребенок возвращается домой, мы обязательно берем семьи под патронаж, регулярно навещаем. Своим по­допечным я всегда говорю: «Пишите, звоните, я отвечу», — улыбается Екатерина Мошкова. А я интересуюсь у Екатерины Александровны как у психолога: как все-­таки не допускать кризиса в детско­-родительских отношениях? Ведь тот же переходный возраст может стать для родителей головной болью.

«Малышу с самого рождения нужна благоприятная семейная атмосфера, а это зависит от взрослых, — говорит психолог центра Екатерина Мошкова. — Над любыми отношениями надо работать, выстраивать их каждый день. У нас есть проект «Колыбель надежды» — полуторагодовалые детки с мамами приходят на занятия — это помогает им лучше понимать друг друга. Действует в учреждении и «Мой семейный центр», на вебинарах родителей консультируют специалисты. В воспитании важно обращать внимание на мелочи».

Из родительского опыта «Зову своего 5­летнего сына ужинать: «Семен, все на столе!». Сын продолжает играть, коротко бросив через плечо: «Сейчас!». Через пять минут ситуация повторяется. Думаю: «Откуда взялось это «сейчас»? И понимаю: это же я! «Мам, посмотри, какой рисунок у меня получился! — «Сейчас, только картошку дочищу» (домою, доварю, достираю). Ребенок отзеркалил меня… Сейчас каникулы, при социально-­реабилитационном центре работает лагерь — четыре смены. Во время учебного года здесь принимают детей группы кратковременного пребывания — после уроков они обедают, делают домашние задания. А недавно, в июле у здания центра появилось новое обустроенное пространство: изящный мостик, качели, золотая рыбка на импровизированной голубой волне, два дерева с листочками­-завитушками, ажурная арка. Это «Тропа желаний» — еще одно место силы, где можно обрести душевный покой и зарядиться позитивом. «Проект адресован детям, попавшим в непростую жизненную ситуацию, чтобы они смогли отогреться и уверенно посмотреть в будущее», — говорит руководитель центра Лариса Рябинина.

Елена Казарина

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«Тропа желаний» зарядит силой и уверенностью.