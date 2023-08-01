Аэропорт в Чебоксарах откроют после реконструкции к 2024 году

ЧЕБОКСАРЫ, 21 августа. /ТАСС/. Реконструкция международного аэропорта в Чебоксарах завершится к 2024 году, сообщил ТАСС глава Чувашии Олег Николаев. Ранее планировалось завершить эту работу в ноябре 2023 года.

«Мы мониторим процесс, контролируем. Сейчас уже видна финишная прямая реконструкции. К новому году обновленный международный аэропорт должен начать обслуживать пассажиров», — сказал Николаев.

Реконструкцию планировали завершить в ноябре. По информации Минтранса Чувашии, сроки сдвинуты на 30-40 дней из-за отставания от графика строительно-монтажных работ.

Николаев добавил, что у регионального правительства есть планы по дальнейшему развитию авиасообщения. «Специалисты считают, что с учетом удачного географического положения Чебоксары могут стать площадкой для развития малой региональной авиации, например, полетов в Уфу, Самару. Есть над чем работать», — сказал собеседник агентства.

По словам Николаева, на опыте Чебоксар инвестор доказал, что «относительно небольшой региональной аэропорт может быть интересным с точки зрения аэропортового бизнеса». «Во время реконструкции авиарейсы не прекращались. В среднем загрузка самолетов из Чебоксар в Москву составляет 90-92%, до Санкт-Петербурга и Сочи — 97-98%, в Сургут — практически 100%. Очевидно, что есть потенциал для прихода новых перевозчиков», — сказал собеседник агентства.

Реконструкция международного аэропорта в Чебоксарах (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») началась в августе 2021 года. Власти Чувашии отмечали, что после реконструкции годовой пассажиропоток увеличится на 30% — до 700 тыс. человек. В 2022 году авиасообщением в Чебоксарах воспользовались 450 тыс. пассажиров.