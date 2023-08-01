Участники из 70 регионов представили вышитые карты на выставке «Вышитая Россия» в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 19 августа. /ТАСС/. Участники выставки «Вышитая Россия» представили вышитые вручную карты 70 регионов в Чувашии в дни проведения одноименного фестиваля. В создании экспозиции приняли участие более 1 тыс. мастеров, из них около 150 человек собрались в Чебоксарах, говорится в сообщении Минкультуры республики.

«Необычная выставка [„Вышитая Россия“] собрана из уникальных творений мастеров народного искусства из 70 регионов России. Праздник народного искусства объединил более 1 тыс. мастеров, художников и этнографов страны. Около 150 из них приехали в Чебоксары, в том числе вышивальщицы из Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

Мастера представили вышитые вручную полотна — карты своих регионов. Работа выставки продлится и 20 августа, в день города Чебоксары. «Этот проект убеждает, что все наши традиции — это очень современно. Мы не только сохраняем традиции: проект показывает, как народ России генерирует и развивает свое культурное достояние», — приводятся в сообщении слова директора Российского этнографического музея Юлии Купиной.

По мнению главы Чувашии Олега Николаева, в современных геополитических условиях фестиваль созвучен посылу президента России Владимира Путина о необходимости объединения во всех направлениях. «И работа, проделанная в прошлом году по объединению через вышивку, нашла отражение в сердцах народов России. <…> Это захватывает, увлекает, погружает в историю, традиции, это та сила, которая является основополагающей для нашей русской цивилизации», — процитировали Николаева в пресс-службе администрации руководителя региона.

Масштабная экспозиция является частью фестиваля «Вышитая Россия», который открылся 17 августа и завершится 20 августа. В сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы Чувашии, отмечается, что в фестивальную программу включены концерты фольклорных коллективов России, интерактивная программа «Большая вечерка», посиделки с мастерами и фольклорными исполнителями, мастер-классы по вышивке. Образовательную программу с публичными лекциями и мастер-классами представил Российский этнографический музей.

В 2022 году Чувашия презентовала проект «Вышитая карта России». Фрагменты карты повторяют географические очертания субъектов страны: их вручную вышивали мастера из регионов с использованием традиционных орнаментов и символов своей местности. Продолжением проекта стал фестиваль «Вышитая Россия». В планах властей Чувашии — строительство в Чебоксарах музея вышитой карты России.