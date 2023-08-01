Покупку оборудования субсидируют

Минэкономразвития Чувашии объявило о начале второго отбора претендентов на получение субсидии на приобретение оборудования. Они предназначены для возмещения затрат, понесенных на его покупку, субъектами малого и среднего бизнеса.

Как поясняют в министерстве, бизнесмены могут получить до 30% компенсации стоимости оборудования при максимальной сумме возмещения — не более 10,0 млн рублей для действующих более года и не более 1,5 млн рублей — для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Одним из условий предоставления субсидии является отсутствие у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.