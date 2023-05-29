Газовое оборудование должен обслуживать специалист

С 1 сентября 2023 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410, согласно которым изменяются требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Теперь одним из основных критериев отнесения организации к этой категории будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Как это скажется на рядовых потребителях голубого топлива, мы попросили рассказать генерального директора АО «Газпром газораспределение Чебоксары» и ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Александра Бусыгина.

— В чем суть этих изменений?

— Для создания безопасных условий эксплуатации газового оборудования в многоквартирных и жилых домах, усиления надзора за соблюдением требований по техническому обслуживанию газового оборудования функции по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с 1 сентября 2023 года будут переданы газораспределительным организациям. Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования. Кроме того, Минстроем России разработаны и утверждены типовые формы договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (приказ Минстроя России от 29.05.2023 № 388/пр).

— Много ли таких организаций на территории нашей республики?

— Только одна — АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

— Давайте разделим потребителей условно на две категории: проживающие в частных домах и в многоквартирных, где есть управляющие организации. В чем состоят новшества для частных домовладений, которые подсоединены к газовым сетям?

— Ранее абонент частных домовладений имел право заключать договор на осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту по своему выбору с различными специализированными организациями, указанными в реестре Госжилинспекции, в том числе с газораспределительной. Но со вступлением в силу с 1 сентября 2023 г. ФЗ-71 от 18 марта 2023 г. абонент будет обязан заключить или перезаключить договор исключительно с газораспределительной организацией по новой типовой форме.

— А для многоквартирных домов под управлением УК, ТСЖ, ЖСК?

— Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, являющегося общим имуществом собственников многоквартирных домов, заключается от имени лица, осуществляющего деятельность по управлению МКД (УК, ТСЖ, ЖСК, а в случае их отсутствия с ответственным лицом по дому, определенным общим решением собственников жилья). Ранее они имели право заключать договор на осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту общедомового имущества с одной из специализированных организаций по своему выбору (в том числе с газораспределительной), но с 1 сентября 2023 г. в их обязанность входит заключение или перезаключение договоров на техническое обслуживание и ремонт исключительно с газораспределительной организацией по новой типовой форме.

Помимо этого, отдельно в обязанности абонентов, проживающих в МКД, входит заключение договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с той же газораспределительной организацией, с которой заключен договор на техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества МКД.

— Определены ли какие-то сроки, до какого времени нужно перезаключить договоры и всем ли это надо сделать?

— Договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, заключенные до 1 сентября 2023 г., в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 г. Договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенные собственниками жилых домов до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.

— Что будет с теми, кто не успел по каким-либо объективным причинам это сделать?

— Договор должен быть заключен или перезаключен в срок, в случае неисполнения предписанных сроков согласно ФЗ–71 от 18 марта 2023 г. газораспределительная организация, после прохождения всех необходимых уведомительных и разъяснительных процедур, имеет все основания в судебном порядке понудить абонента заключить данный договор. Иначе последует расторжение договора на поставку газа и приостановление газоснабжения.

— Куда обращаться для заключения и перезаключения договоров?

— Для этого с 1 сентября 2023 необходимо обратиться в филиалы, газовые участки, клиентские центры компаний АО «Газпром газораспределение Чебоксары», ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Адреса и телефоны можно уточнить на официальных сайтах компаний (www.chsetgaz.ru, www.chrg.ru) в разделе «контактная информация». Также абонент всегда может обратиться за консультацией по единому многоканальному телефону 8-800-707-97-80.

Елена Денисова