Москва зовет на чувашскую свадьбу

Наступила пора свадеб. Вчера, в Ильин день (пророка Илью в народе считают покровителем супружества) в республике зарегистрировали брак около тридцати пар. Но самый пик, как обычно, ожидается к концу недели. Между тем Госслужба Чувашии по делам юстиции предлагает женихам и невестам оценить преимущества зимней свадьбы, и не в родной республике, а в Москве. 1 декабря на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» пройдет яркая и незабываемая церемония бракосочетания по всем чувашским традициям — в национальных костюмах, с плачем невесты, обрядом сватовства, народными песнями и танцами. Влюбленные пары, планирующие связать себя семейными узами и желающие оригинально отметить торжество, приглашаются стать главными действующими лицами этой уникальной и притом самой настоящей свадьбы в столице России. Как подать заявление на эту регистрацию заключения брака, можно уточнить по номеру (88352)56-51-18, сообщают в ведомстве.