В пьяной ссоре житель Чебоксар убил собутыльника

Алкоголь до добра не доводит. Лишнее тому подтверждение — уголовное дело в отношении чебоксарца, который что-то не поделил со своим собутыльником.

В марте этого года мужчина пришел в гости к своему 38-летнему приятелю. Товарищи, как казалось, беззаботно проводили время, выпивали, разговаривали. В какой-то момент градус общения повысился, возникла ссора. Тогда гость решил аргументировать свои доводы и руками, и ногами. Сначала он избил хозяина квартиры, а затем несколько раз прыгнул на лежащего на полу собутыльника. От полученных телесных повреждений, в том числе множественных переломов ребер, потерпевший скончался на месте.

Приговором суда 42-летнему чебоксарцу назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.