Чебоксарец признан виновным в покушении на убийство и серии дачных краж

Свои преступления он совершал в одном месте, а его жертвы — простые дачники.

В апреле этого года в садоводческом товариществе «Юбилейный» на одном из участков молодой человек напал с ножом на женщину — нанес ей не менее двух ударов ножом в живот, а после того, как нож сломался, ударил дачницу гвоздодером по голове. Женщина боролась за свою жизнь как могла — активно сопротивлялась и громко звала на помощь. Опасаясь быть задержанным, мужчина скрылся с места преступления. Потерпевшей своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь, благодаря чему она осталась жива.

В Следственном комитете России по Чувашии сообщили, что молодой человек с начала этого года не раз проникал в дома и на участки этого садоводческого товарищества. За все это время он похитил различное имущество дачников почти на 12 тысяч рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничении свободы сроком на 2 года. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Кстати, охотник за дачным имуществом неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. В момент совершения преступлений в СНТ «Юбилейный» он состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Чувашии. В этой связи, сообщают в СУ СКР по Чувашии, следователь внес представление по устранению обстоятельств, которые позволили молодому человеку совершать преступления.