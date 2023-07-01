Аэроподушку с канатной дорогой преобразуют в сноупарк

На базе отделения горнолыжного спорта и фристайла республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 2 появится сноупарк, сообщили в Минспорта Чувашии. Главным элементом инфраструктуры сооружения станет аэроподушка размером 55х25 метров, которая уже заняла место на одном из склонов горнолыжной базы. Закуплено и специальное покрытие — его скоро уложат. Также появятся джиббинговые (искусственные) препятствия.

Еще одним элементом будущего сноупарка является канатная дорога протяженностью 340 метров. Новое оборудование для ее монтажа и установки было приобретено за счет средств республиканского бюджета. После завершения строительных работ спортсмены смогут круглогодично тренироваться на новом объекте. Также сооружение пройдет сертификацию, после которой в сноупарке можно будет проводить различные соревнования.