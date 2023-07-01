«Свежий ветер» приедет на Волгу

Выставка одной картины — формат не новый, в России его первым применил еще в конце XIX века Архип Куинджи, сделав сенсацию из показа своей «Лунной ночи на Днепре», ну а сегодня это практикуют повсеместно. В Пензе, например, есть целый музей, в основу которого положен принцип демонстрации одного единственного шедевра мирового уровня, который можно посмотреть «с полным погружением» — узнать о его сюжете и истории, излюбленных технических приемах и мировоззрении художника, параллелях в мировом искусстве и влиянии на работы последователей. Очень скоро такая выставка состоится и в Чебоксарах, сейчас к ней полным ходом готовится наш художественный музей.

Желание привезти шедевр из Третьяковки в Чувашию зрело давно, но дело это непростое и хлопотное, так что нужно было, действительно, чтобы сошлись звезды. И вот к весне этого года полностью вошли в строй после капитального ремонта залы Отдела русского и зарубежного искусства ЧГХМ, и принципиально такое стало возможно. Договоренности на высшем уровне были достигнуты, во многом стараниями Минкультуры Чувашии и депутата Государственной Думы Аллы Салаевой, и работа по подготовке началась.

В апреле ОРиЗИ посетили специалисты из Третьяковской галереи — главный хранитель Татьяна Городкова и главный специалист Александра Гусейнова. Они внимательно осмотрели здание, чтобы выбрать зал для предстоящей выставки. Экспертов в основном интересовали технические параметры, важные для безопасного пребывания картины: охранная сигнализация, температурно-влажностный режим, освещение и многое другое.

Параллельно они познакомились с коллекцией галереи и выслушали предложения музейщиков о том, какую картину можно привезти в Чебоксары. Ведь важно, чтобы «гостья» не казалась белой вороной и вошла в общую концепцию экспозиции, чтобы можно было выстроить вокруг нее контекст, например, шире раскрыть творчество автора или специфику жанра. Еще одним негласным решающим фактором оказалась согласованная работа коллектива музея, готовность на ходу устранять возникающие проблемы и не пасовать перед сложностями — этому требованию чебоксарские музейщики соответствовали вполне, так что окончательно решили, что выставке быть.

Однако над пресловутыми техническими параметрами пришлось поработать. Не потому, что в нашем музее они норме не соответствуют, а потому, что у Третьяковки требования более жесткие. «По существующим нормативам температура в помещении, где долговременно экспонируются работы, должна быть 21+/- полтора градуса, без скачков, и влажность 55-56%. Бывает, что мы не удерживаемся в этих параметрах в летнюю погоду. Когда на улице +32, здание постепенно, без резких колебаний, все же нагревается на десятые доли градуса», — комментирует директор ЧГХМ Геннадий Козлов. Чтобы решить эту проблему, пришлось установить в музыкальной гостиной, на которую пал выбор, кондиционер, что было не так-то просто с учетом того, что нарушать эстетику фасада исторического здания нельзя ни в коем случае.

То же относится и к уровню освещенности: чтобы достичь нужных люксов, пришлось жалюзи и плотные шторы заменить на особую светоотражающую пленку, а существующую систему искусственного освещения поменять на новую, с лампами определенного цветового спектра. Усилили и охранную систему — оборудовали вход рамкой металлодетектора и заключили договор с Росгвардией, так что теперь необходимый уровень безопасности достигнут. На все подготовительные работы, с учетом страховки и транспортировки шедевра, музею потребовалось более 400 тысяч рублей.

Так что же предстоит увидеть нашим зрителям? Это определенно должно быть что-то особенное, ведь ради того, чтобы встретиться с этой картиной, люди специально пойдут в музей (а может, и приедут из районов республики) — картина, известная с детских лет, которую мечтаешь увидеть когда-нибудь своими глазами. И вот, после долгих обсуждений из предложенных Третьяковкой четырех работ выбрали произведение Исаака Левитана «Свежий ветер. Волга» (1895). К большой общей радости на выставку решили передать и еще два левитановских полотна, которые входили в список — «Весна — большая вода» (1887) и «На Волге» (1888), так что проект стал еще более масштабным.

Посмотреть вживую картинки из школьных хрестоматий чебоксарцы смогут уже в начале октября, в том числе и пользуясь Пушкинской картой. Посетителей ожидает, конечно, не только знакомство с шедеврами. Для них готовится лекционная программа и мастер-классы, которые позволят на практике применить полученные знания и руками почувствовать, как работал великий пейзажист.