Жительница Аликовского округа обвиняется в истязании своих детей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По версии следствия, в период с августа по декабрь прошлого года женщина неоднократно избивала своих сыновей, которым на тот момент было девять и двенадцать лет. Все это время малолетние дети испытывали как физические страдания, так и моральное давление. Сейчас мальчики проживают у родственников, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как сообщили в республиканской прокуратуре, обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд.

Опубликовано: 27 июля 2023 г.


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