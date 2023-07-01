Жительница Аликовского округа обвиняется в истязании своих детей

По версии следствия, в период с августа по декабрь прошлого года женщина неоднократно избивала своих сыновей, которым на тот момент было девять и двенадцать лет. Все это время малолетние дети испытывали как физические страдания, так и моральное давление. Сейчас мальчики проживают у родственников, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как сообщили в республиканской прокуратуре, обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд.