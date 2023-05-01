Как солдаты дважды языка брали

Рассказал мне эту историю односельчанин, Дмитрий Егорович Мокшин из деревни Ямаши Красночетайского района. Был он по тем временам образованным человеком, учился в Чувашсовпартшколе, работал в районном военкомате, с начала войны занимался вопросами мобилизации. А затем и самого его отправили на фронт.

Осенью 1943 года на Западном фронте служил Дмитрий Егорович в разведроте. И однажды ему и другому бойцу приказали срочно добыть языка. Задачу они выполнили, взяли в плен фашистского солдата, переправились с ним вплавь через реку — осень уже поздняя была, вода студеная. А как вышли на берег, немец начал вдруг кричать благим матом. На том берегу фашисты всполошились, стали стрелять, наши бойцы попрятались, а их пленника убило. Горюют солдаты: не уберегли языка, что делать — в штаб без него идти нельзя. Переплыли обратно реку, добыли второго языка и благополучно доставили его в штаб. Сами, правда, после этого сильно простудились, и второй боец так и не поправился, умер.

А еще рассказал Дмитрий Егорович, что однажды проснулся он в блиндаже от какой-то неясной тревоги, словно кто-то толкал его в плечо и велел срочно уходить с этого места. Разбудил он других солдат, и тут в небе послышался гул немецких самолетов. Разбежались бойцы кто куда, а в блиндаж, где они недавно спали, попала бомба. «Потом, — вспоминал Дмитрий Егорович, — пересчитали в роте людей и очень обрадовались — ни одного погибшего не было. Предчувствие на войне — все-таки великое дело».

Домой Дмитрий Егорович вернулся зимой 1944 года — его комиссовали после тяжелой болезни, сказались те самые переправы через студеную реку. Работал он сначала в военкомате, а затем — председателем колхоза «Новая жизнь», так что кроме медали «За Победу над Германией» есть у него и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Возглавлял колхоз Мокшин и после войны, и трижды с работниками хозяйства ездил на ВДНХ — показать колхозные достижения.

Рита Алексеева