Глава республики поздравил с Днем местного самоуправления

Надо идти к людям

«С 2020 года мы изменили подход к управлению — пошли к людям», — сказал Олег Николаев в своем обращении к представителям муниципальных округов. Он поблагодарил коллег за «трепетное отношение к труду — может быть, незаметному, но значимому для того, чтобы страна менялась каждый день к лучшему».

Мы стали спрашивать людей, что их волнует, что они хотят изменить, а самое главное, чтобы лично участвовать в этих изменениях, подчеркнул Глава. И напомнил, что за последние три года достигнуто существенное движение вперед в организации жизни на муниципальном уровне. «2023 год мы с вами начали с реализации одноуровневой системы местного самоуправления — не много регионов решились на такое. Налаживаем деятельность путем общения с людьми, поиска моментов, которые являются чувствительными для них, эффективными для дальнейшего движения вперед».

Глава Чувашии также отметил важность реализации национальных проектов в интересах жителей республики, коренной модернизации образовательных организаций, детских садов. Отдельно остановился на молодежной теме. «Мы видим пристальное внимание Президента страны к молодежной политике. Создали инфраструктуру, улучшающую условия жизни на территории каждого населенного пункта, дальше все это надо наполнить содержанием. Однако сельские Дома культуры не работают в вечернее время. Поступают жалобы от молодежи, что содержательной организации досуга в сельской местности не хватает», — констатировал он, призвав максимально эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру — школы, Дома культуры и другие организации.

Глава региона также заявил о необходимости равного доступа к стандартам жизни, в том числе через создаваемые центры компетенций в области водоснабжения или энергоснабжения. Третий год подряд из бюджета республики выделяются средства на проектирование объектов, имеющих важное значение для развития территорий. «У нас с вами на сегодня имеется действительно все, в том числе финансы, чтобы очень быстро и эффективно решать задачи развития каждого населенного пункта. Уверен, что будет поддержка граждан, а самая лучшая награда для всех нас — это звонкий смех наших детей во все времена под мирным небом», — резюмировал Олег Николаев.

Работников органов местного самоуправления и всех, кто активно участвует в решении вопросов своих территорий, поздравили сенатор Российской Федерации Николай Владимиров, депутат Государственной Думы РФ Алла Салаева, председатель Госсовета республики Леонид Черкесов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашии Александр Кузнецов. Лучшим сотрудникам муниципальной службы вручены государственные и ведомственные награды. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшее муниципальное образование Чувашской Республики» за 2022 год, говорится в сообщении пресс-службы Администрации Главы Чувашии.

На мероприятии по случаю Дня местного самоуправления Глава республики Олег Николаев и военный комиссар Бахтиер Холиков вручили медали «За отвагу» бойцам, вернувшимся домой из зоны проведения спецоперации. За личное мужество и героизм Указами Президента России награждены майор запаса Виталий Емельянов, рядовой запаса Аркадий Яковлев, младший сержант запаса Сергей Николаев, сержант запаса Василий Мочалов, рядовой запаса Эдуард Павлов, прапорщик запаса Дмитрий Сюмайкин. «Мы искренне гордимся каждым из вас, восхищаемся вашей силой духа, которая позволила успешно выполнить поставленные задачи. Вы являетесь примером верного служения и любви к Отчизне», — обратился Олег Николаев к бойцам.

НИНА ШПИЛЕВАЯ,

председатель правления Совета муниципальных образований Чувашской Республики, глава Алатырского муниципального округа:

— Выражаю признательность Главе республики Олегу Николаеву и правительству региона за всестороннюю помощь в развитии городов и сел. Местное самоуправление у нас стабильно развивается во многом благодаря росту финансовой обеспеченности муниципальных образований. Местные бюджеты сегодня получают дотации на выравнивание, в то же время растут и собственные доходы.

Увеличиваются также объемы бюджетных ассигнований, выделяемых на инициативное бюджетирование. В 2023 году в республике планируется реализовать 1021 проект. Ремонтируются автомобильные дороги, места отдыха населения, детские и игровые площадки, объекты коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, пожарной безопасности, идет благоустройство территорий населенных пунктов, мест захоронений, обустраиваются водные объекты для обеспечения пожарной безопасности, очищаются водоемы. Особенно важно вовлечь самих граждан в решение местных вопросов. Тут неоценима роль старост сельских населенных пунктов и ТОСов, деятельности которых особое внимание уделяет Совет муниципальных образований.

СТАНИСЛАВ ТРОФИМОВ,

глава Ядринского муниципального округа:

— В самом начале года Глава республики заявил о системном обучении муниципальных кадров, что уже претворяется в жизнь. Это для нас на местах очень нужно, причем в плане повышения квалификации специалистов всех направлений администрации. В ближайшее время у нас в округе запланирована учеба по вопросам управления ЖКХ. Что касается самого события в связи с Днем самоуправления — приятно, что труд работающих в непосредственной близости с людьми оценивается столь высоко. Нам становится на душе просто тепло от этого.

РУДОЛЬФ СЕЛИВАНОВ,

глава Батыревского муниципального округа:

— Округ работает в условиях завершения муниципальной реформы. Польза от новшеств, которые она принесла, становится очевидной. Вот на днях у нас состоялось заседание рабочей группы по привлечению в округ инвестиций с участием ресурсосберегающих организаций и надзорных органов. Новые инвестиции — это строительство новых объектов, при котором важны разрешительные процедуры. Точнее сказать, квалификация тех, от кого они зависят. Прежде, когда разрешения выдавали сельские администрации, кое-где понастроили не вполне качественные объекты. Теперь же, когда данные полномочия перешли на уровень округа, в отдел строительства с компетентными специалистами, качество размещения объектов становится гораздо выше.

Большое будущее и за таким важным делом, как инициативное бюджетирование с участием средств населения. Только у меня тут есть пожелание пересмотреть соотношение доли средств населения и муниципалитета и доли республиканского бюджета. На сегодня это соотношение 40% к 60%, но вот если станет 20% к 80%, число проектов в округах, реализуемых по данной программе, заметно вырастет.