Только пули свистят по степи…

Накануне Дня Победы в нашей традиционной рубрике «Будем помнить» мы впервые в республике расскажем о сформированном в 1941 г. в деревне Сугайкасы Канашского района 352-м отдельном артиллерийско-пулеметном батальоне.

352 ОПАБ. Начало пути и начало поиска

Это сейчас, на стыке столетий, мы успели привыкнуть, что участники Великой Отечественной войны один за другим уходят от нас. Их осталось-то в республике буквально сотня, даже меньше. То есть поредевшая рота. Но в конце 70-х, когда я начал заниматься поиском осознанно и более-менее системно, казалось, что ветераны будут жить вечно. Им было 50-60 лет, а кому и меньше. Они были подтянуты, не жаловались на здоровье, хотя отменным оно было не у всех. И помнили все, что было на фронте. Я тогда наивно думал, как это вообще возможно? Но сегодня сами-то мы помним все произошедшее с нами 20-30 и даже более лет назад и не удивляемся этому. Значит, помнили и честно рассказывали о пережитом и они.

Мое письмо бывшему командиру 352-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона подполковнику Павлу Порфирьевичу Мельченко опоздало ровно на два месяца и две недели — он ушел из жизни 4 ноября 1982 г. Юлия Филипповна, его супруга, переслала мое письмо бывшему командиру 4-й артиллерийско-пулеметной роты полковнику запаса Михаилу Ефимовичу Евсикову.

Со всеми, кто прибывал в деревню Сугайкасы в распоряжение командира 352-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона (ОПАБ), проводилось собеседование. Практически каждому задавался один и тот же вопрос: «Готов ли ты добровольно погибнуть, защищая Отечество?». Я не нашел в архивных документах ни одного отказного ответа.

А прибывали отовсюду, в основном из областей Московского военного округа, но больше всего москвичи. Напомним: Чувашская АССР как раз в ноябре 1941 г. была временно переведена в его состав. Прибывали призывники, имеющие нужные в батальоне военно-учетные специальности, бойцы, уже понюхавшие порох в первые пять месяцев войны, коммунисты и комсомольцы. Шутка ли: бойцам и командирам батальона ставилась задача удерживать фронт вместо выводимых на отдых или пополнение дивизий, каждый должен был заменить десятерых.

Вызывало тревогу и то, что батальон готовился для обороны Рыбинска, хотя Москву руководство страны не намеревалось сдавать врагу. Призванные из Ярославской и Ивановской областей, и москвичи поясняли, что Рыбинск находится северо-восточнее столицы.

В Сугайкасах для формирования батальона было выделено помещение школы. Увы, время его не сохранило, лет 35 назад школа получила новое здание. Жители деревни вряд ли помнят формирование батальона, хотя солдат видели все, о размещении их в школе тоже знали все. Помню, мы уточняли это еще в конце 1970-х с учительницей Сугайкасинской школы Александрой Никитичной Зобовой, с учительницей истории Екатериной Андреевной Аленовой. Наверняка в семьях сугайкасинцев сохранились и какие-то подробности. Ветераны батальона ссылались на переписку с Егором Давыдовым, в 60-70-е годы — бухгалтером совхоза «Канашский».

Командиром батальона был назначен уроженец белорусского Полесья Павел Порфирьевич Мельченко. Он уже имел боевой опыт — участвовал в освобождении западных областей Украины и Белоруссии, с 17 июля по сентябрь 1941 г. воевал на Западном фронте, затем — на Северо-Западном. Он прибыл в Канаш буквально через неделю после ранения в правую ногу, ему было тяжело физически переносить все тяготы службы, но он не жаловался на судьбу.

Через два года в его адрес запишут:

«352 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон, которым командует майор Мельченко с начала формирования (1941 г.), находится на фронтах отечественной войны беспрерывно и пополнений не получал. В оборонительных боях батальон хорошо откапывался, держал упорную оборону на широком фронте и был всегда в первых рядах. В обороне уничтожил 350 фрицев и много техники и оружия противника. В боях по преследованию отходящего противника с 10 по 25.02.44 г. батальон энергично преследовал врага и освободил 65 населенных пунктов. На рубеже 12 км восточнее Новоржева протяжением 10 километров по фронту благодаря умелой организации системы огня и быстрому закреплению на освобожденной у врага советской земле батальон отбил четыре контратаки противника силой до роты каждая и взял пленных. Майор Мельченко достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 2 степени».

ЗЕМЛЯКИ

В 352-м ОПАБ служило немало уроженцев Чувашии. О некоторых из них хочется рассказать.

ПЕТР НОВИКОВ

Одним из наиболее активных ветеранов батальона, проживавших в Чувашии, был Петр Александрович Новиков, бывший наводчик 82-мм миномета минометного взвода 2-й роты.

Он попал в батальон неожиданно, был рад его формированию в Чувашии. Его на родину направили в составе маршевой роты выздоравливающих из эвакогоспиталя, размещенного в школе № 39 г. Иваново. 16 ноября 1941 г. рота прибыла в Чебоксары, а 19-го уже обживали выделенное им помещение Сугайкасинской школы.

По прошествии 40 лет уже не помню, сумел ли Петр Александрович наведаться в родную деревню Ягункино, что в Козловском районе, или родные навестили его в Сугайкасах. При всем уплотненном графике учебы (каждый должен был овладеть всеми видами оружия и орудий, полагавшихся батальону по штату) все же до выезда из Канаша 16 февраля 1942 г. времени для встречи было вполне достаточно. В Москве батальон разместили в школе № 368 Бауманского района. В торжественной обстановке приняли военную присягу. Фронт был все ближе и ближе, напряжение среди бойцов батальона возрастало с каждым днем. Когда и куда их направят? И вот становится известно, что 352 ОПАБ передается в состав 155-го укрепленного района, которым командовал генерал-майор Артемьев. 28 февраля батальон прибыл в село Пухово Шаховского района Московской области и занял назначенный рубеж обороны. Петр Новиков был во взводе самый молодой. Его в Канаше приняли в комсомол.

1 октября 1943 г. Новикова ранило. Виноват был сам. За обедом на полевую кухню обычно ходили по очереди. Но редко когда удавалось донести котелки так, чтобы в них не осыпалась земля со стенок траншеи. В этот день была очередь Петра. Он решил сделать товарищам подарок — донести котелки с кашей без земли. Вроде немцы не стреляли прицельно. И Новиков решил проскочить расстояние до своего расчета прямо по брустверу. Тем более, что он нес и котелки, и сухари. Тут его и поймала вражеская пуля. С такой раной, да еще в ногу, неминуем был госпиталь, но Новиков отказался уезжать из роты.

Но не всегда обходилось так легко. 23 июня 1944 г. родителям пришла похоронка на него, хотя сам он был в госпитале.

Петр Александрович рассказывал и разные курьезные случаи на фронте. Одному немцу надоело воевать, и он решил сдаться. Но в темноте проскочил мимо наших опорных пунктов и уже в тылу наткнулся на землянку, где ночевали сержант и три девчонки. Немец решил подождать, пока кто-нибудь выйдет, сел на ящик из-под снаряда и закурил. Через некоторое время из землянки по надобности выскакивает сержант, замечает немца. Кричит ему «Айн момент» и убегает в землянку за автоматом…

Война для Петра Новикова закончилась 9 мая 1945 г. в Праге. Но он все послевоенные годы активно участвовал в военно-патриотической работе — и на заводе строительных материалов, и в микрорайоне Иваново города Новочебоксарска. Чуть ли не до последнего дня своей жизни приходил к учащимся соседней школы № 11.

РОМАН АЛЕКСЕЕВ

Поговорка «Сапер ошибается только раз» появилась не случайно. По острию лезвия ходили саперы на каждом боевом задании. Вот как описываются подвиги сапера Романа Алексеева:

«Во время действия разведгруппы 352 ОПАБ в ночь на 16.09.43 и в ночь на 1.10.43 г. тов. Алексеев Р.А. обеспечил проход разведгруппы через инженерные заграждения. Во время второй операции тов. Алексеев снял пятьдесят мин противника, снял два сюрприза, сделал проходы в проволочных рогатках, спирали Бруно, МЗП, этим полностью обеспечил проход для нашей разведки. Рядовой Алексеев Роман Алексеевич заслуживает правительственной награды — медали «За отвагу».

18 января 1944 года у деревни Кузнецово Великолукского района Псковской области вражеский снайпер выследил бесстрашного сапера батальона красноармейца Алексеева из деревни Яниково Урмарского района. Дома его ждала супруга Елена Павловна.

САИДЖА МУХАМЕДЖИН

Санинструктор старший сержант Мухамеджин Саиджа Ахметович из Янгильдино Козловского района был призван Канашским военкоматом еще в дни формирования батальона. Он был заметно старше своих товарищей. Свою работу всегда делал основательно. Когда не было раненых, вставал в строй наравне со всеми.

Вот как описываются его последние дни: «В период с 8.08.1943 по 6.02.1944 санинструктор Мухамеджинов (так в документе. — Авт.) с поля боя под огнем противника вынес 40 человек раненых с их оружием. 6.02.44 г. храбро дрался в гранатном бою при нападении немцев на опорный пункт. Атака немцев была отбита. 7.02.44, находясь на боевом посту, отбил гранатную атаку противника. Взрывом вражеской гранаты тов. Мухамеджинов был убит. Товарищ Мухамеджинов достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени посмертно».

Боевые товарищи похоронили старшего сержанта Мухамеджина на поле боя в 1 км юго-восточнее деревни Капустница Локненского района Калининской (ныне Тверской) области. Позднее перезахоронен в поселке Жарковский.

В доме № 12 по канашской улице Комсомольской мужа не дождалась его верная жена Хазия Сабировна.

ВАСИЛИЙ БЕЗУКЛАДНОВ

Кавалером трех государственных наград стал командир отделения станковых пулеметов младший сержант Василий Григорьевич Безукладнов из села Явлеи Алатырского района. Наградные листы расскажут о нем лучше всего.

«20.02.44 г., выдвинувшись на открытую позицию, огнем своего пулемета подавил пулемет противника, обеспечив занятие опорного пункта в районе Юхнов Луг. 20.02.44 г. при преследовании противника по дороге к деревне Харайлово рота была встречена пулеметным огнем. Точным огнем своего пулемета Безукладнов подавил огонь противника и обеспечил развертывание роты в боевой порядок. Тов. Безукладнов достоин правительственной награды — медали «За отвагу».

«С 6 по 12.02.1944 г. на рубеже в районе д. Капустница четыре раза принимал участие в отражении атак противника, пулеметным огнем и гранатами уничтожил до шести немцев. В 2.00 11.03.44 г. стоял у пулемета на посту, первым обнаружил группу противника в 15 чел., подползавших по лощине и в обход справа к расположению взвода. Тов. Безукладнов объявил тревогу, сам начал вести огонь из своего пулемета и не подпустил противника к расположению роты. Огнем пулемета уничтожил до 10 немцев. Тов. Безукладнов достоин правительственной награды — ордена Славы III степени».

Но Василию Безукладнову не суждено было дойти до Победы. Его жизнь оборвалась в Прибалтике. Героя-пулеметчика похоронили в Латвии на воинском кладбище Лубана.

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

Николай Иванович Кузнецов после войны проживал в своей деревне Шутнерово Козловского района. К нему в 1982 г. в гости из Челябинска приезжал бывший командир 4-й артиллерийско-пулеметной роты Николай Иванович Евсиков. Он расстался с Кузнецовым в конце войны старшим лейтенантом, а приехал к нему полковником. Наверное, было о чем поговорить двум боевым товарищам. Может, вспомнили и этот случай, описанный в наградном листе Николая Кузнецова:

«Младший сержант Кузнецов в бою за деревню Сахарово умело и мужественно сражался с врагом, метким огнем своего пулемета новодчик Кузнецов в этом бою уничтожил до 7 солдат противника и вывел из строя вражеский пулемет. Мл. сержант Кузнецов достоин правительственной награды — медали «За отвагу».

ЕВДОКИЯ ВОЛКОВА

Не знаю, почему Евсиков в 1982 г. не заехал к ней, хотя от Шутнерово до Чубаево Урмарского района, где жила Евдокия Кирилловна, менее часа езды. Возможно, был ограничен во времени. До батальона Евдокия Волкова закончила Канашское медицинское училище и имела прочные знания, что помогало ей в работе. Командир батальона Павел Мельченко с радостью выдвинул ее к награждению орденом «Красная Звезда».

«За время пребывания в батальоне в должности старшего фельдшера показала себя инициативным, хорошо знающим мед. работником. Будучи заместителем врача батальона, она хорошо справлялась с этой работой, при перемене места дислокации она быстро организовывала стационар для легко раненых и больных. За 5 месяцев работы врачом батальона она вернула в строй 75 человек легко раненых и больных бойцов и офицеров. Тов. Волкова неоднократно участвовала в развед. поисках, где раненым во время выполнения боевой задачи оказывала первую помощь и быстро эвакуировала в госпиталь. 23.02.1945 г. во время боя в районе х. Рути Латв. ССР тов. Волкова из-под обстрела вынесла 11 раненых, быстро оказала медицинскую помощь и эвакуировала в госпиталь. Систематически бывает в боевых порядках подразделений, контролирует санитарное состояние землянок, пищеблоков и т.д. Тов. Волкова достойна правительственной награды — ордена «Красная Звезда».

ИВАН ПЛИГУСКИН

Сержант Иван Николаевич Плигускин из села Стемасы Алатырского района в батальоне был уважаем. Его еще в 1938 г. приняли в члены ВКП(б). В 1943 г. наградили денежной премией в размере 200 руб.

По его наградам можно проследить и боевой путь героя-пулеметчика:

«При преследовании отходящего противника сержант Плигускин поддерживал огнем разведывательную группу на протяжении 10 километров. И первый занял боевой рубеж у д. Новоселки. Противник активно вел в районе огневой позиции артиллерийско-пулеметный огонь, в это время сержант Плигускин, будучи ранен в лицо, закрепился и удержался на том рубеже, что дало возможность остальным расчетам выдвинуться на линию железной дороги и выполнить боевой приказ. Сержант Плигускин И.Н. достоин правительственной награды — ордена Славы III степени».

«1.10.44 г. разведка противника силой до 35 человек попыталась атаковать пулеметную точку. Тов. Плигускин метким огнем отбил атаку немцев. В этом бою тов. Плигускин был ранен в руку. Превозмогая боль, тов. Плигускин продолжил вести огонь, пока немцы не откатились, потеряв убитыми 12 человек. После боя, получив помощь в санчасти, тов. Плигускин вернулся в строй. Тов. Плигускин достоин правительственной награды — ордена Славы II степени. Командир 352 ОПАБ майор Мельченко».

ФЕДОР РЫБАКИН

Сержант Федор Александрович Рыбакин, призванный Шумерлинским военкоматом, имел высоко почитаемый в укрепрайоне знак — «Отличный минометчик». Просто так его не давали, что подтверждается представлением его в последующем к ордену.

«Рыбакин работал наводчиком 82-мм миномета. 8.03.1945 г. в районе Упениски рассеял группу немцев, накапливающихся для атаки, другая группа немцев до 15 чел. незамеченная подошла к окраине хутора, но в контратаку пойти не успела — своевременно была накрыта огнем миномета Рыбакина, противник оставил на поле боя убитыми до 10 солдат и офицеров. 10.03.1945 г. в районе Бол… рота имела задачу наступать и овладеть рощей, которая имела тактическое значение. В роще было много огневых точек, Тов. Рыбакин с близкой дистанции до наступления засек эти точки по вспышкам и, как только был дан сигнал в атаку, мины полетели в цель. Благодаря прицельному огню рота без потерь овладела рощей. Задача была выполнена. Тов. Рыбакин достоин правительственной награды — ордена «Красная Звезда».

НИКОЛАЙ БОРИСОВ

Николай Семенович Борисов был призван Алатырским военкоматом, хотя сам из деревни Суподеевка Ардатовского района Мордовии. Он также не раз отличился в боях, получил орден и две медали. Вот что сохранилось в архивах о его подвигах.

«Тов. Борисов в период наступательных боев с 12.09.44 г. проявил себя умелым воином. 16.09.44 г. при овладении д. Лари рота была остановлена станковым пулеметом противника.

Тов. Борисов, искусно маскируюсь, выдвинулся со станковым пулеметом вперед и, выбрав удобную позицию, первой же очередью убил наводчика, второй немец, взявшись вести огонь, был свален второй очередью. Таким образом товарищ Борисов истребил весь расчет станкового пулемета противника. Рота, не испытывая на себе огня мешавшего двигаться пулемета, пошла в атаку. Но и здесь тов. Борисов не отстал. Он двигался вместе с ротой, наблюдал за полем, обнаруживал новые цели и метким огнем уничтожал их. В результате деревня Лари была взята. Тов. Борисов достоин правительственной награды — ордена Славы III степени».

118 УР

25 июля 1943 г. 352-й ОПАБ вошел в состав 118-го укрепрайона и занял рубеж обороны северо-восточнее Новых Сокольников. С первых дней в батальоне провели необходимое инженерное оборудование рубежа, отладили систему огня, боевую службу. Бойцы батальона первыми в укрепрайоне захватили пленных. О батальоне сразу заговорили как о примерном подразделении.

1944 г. принес личному составу батальона немало успешных боев. Уже в январе его подразделениям в ходе преследования противника удалось освободить до 10 населенных пунктов. На вновь занятом рубеже батальон умело вскрыл группировку противника перед своим фронтом, что обеспечило дальнейший успех ОПАБ — в феврале ему удалось освободить 52 населенных пункта.

Следующие четыре месяца батальону была поставлена задача на оборону фронта в районе Новоржева.

На всем нарезанном батальону участке фронта была отрыта траншея в полный профиль, нейтральная полоса перед ней была усилена минными полями и проволочными заграждениями. Умело разработанная система огня делала нашу оборону непроницаемой для противника, позволяла малыми силами удерживать рубеж. Но в летне-осеннем наступлении батальону пришлось нелегко: не хватало личного состава, особенно саперов, в разминировании, восстановлении мостов и наведении переправ участвовали практически все бойцы и командиры. Батальон на плечах отступающего противника продвинулся до 400 км, освободив около 700 населенных пунктов. Враг отчаянно сопротивлялся, но ему ни разу и ни на одном участке не удалось потеснить позиции батальона.

…Не забыть воспоминания ветерана батальона, известного скрипача, москвича Павла Алексеевича Морева. Помню, как допоздна сидели в его уютной квартире на улице академика Янгеля, дом 14, корпус 1. Он рассказывал больше о своих боевых товарищах, чем о себе. Но в конце встречи как-то расчувствовался и вспомнил, как его товарищи решили сделать ему подарок. Все знали, что Морев имел музыкальное образование по классу скрипки. А скрипка — такой инструмент, что требует ежедневной игры. Какая может быть игра на фронте, когда явно не до этого, да и инструмента нет. Разведчики батальона как-то узнали, что у одного из офицеров штаба расположенного напротив нашего батальона немецкого подразделения имеется скрипка, и в один из темных вечеров совершили удачную вылазку в тыл врага, бесшумно сняли часовых и почистили штаб. Их добычей стали не только документы, но и скрипка. Позже разведка батальона не раз устраивала немцам «music»: Морев играл на скрипке, а разведчики, воспользовавшись замешательством противника, бесшумно пробирались в боевые порядки немцев, хватали очередного «языка» и утаскивали к себе.

Когда уже было близко к полуночи и нужно было уходить, Павел Алексеевич заявил: «А знаешь, я ведь эту скрипку сохранил». Он встал со стула и открыл дверь в спальную. На стенном ковре висела та самая скрипка! Павел Алексеевич зажал подбородком скрипку и легким движением смычка коснулся струн. И полилась, зазвучала бессмертная мелодия «Темной ночи»: «Темная ночь. Только пули свистят по ночи…»

(Продолжение темы — в следующих выпусках «СЧ»).