Спасли всех семерых дочерей

Сегодня по всей России отмечается день рождения Службы скорой медицинской помощи — ей 28 апреля исполняется 125 лет. Работников службы поздравят и в Чувашии. На торжественном собрании глава республиканского Минздрава Владимир Степанов поблагодарит всех работников структуры, вне зависимости от времени суток и погодных условий спешащих на помощь людям. Отдельные слова благодарности будут адресованы бригадам скорой помощи, которые недавно совместными усилиями спасли жизнь целой многодетной семьи…

Жуткая трагедия едва не случилась в одном из частных домов Новочебоксарска, где сразу семь детей одной семьи отравились угарным газом. И если бы не бдительность 14-летней девочки, а затем и работников скорой помощи, роковых последствий было бы не избежать.

Как сообщили в Минздраве России, инцидент произошел ранним утром 18 апреля. Примерно в четыре часа старшая дочь разбудила маму и пожаловалась на плохое самочувствие и рвоту. Оценив обстановку, мать не на шутку перепугалась: на втором этаже кроме старшей дочери спали еще пять детей. В близком к шоковому состоянию она догадалась принять правильное решение — вызвать скорую помощь.

На адрес экстренно выехали реанимационная и врачебная бригады новочебоксарской ПСМП. «К нашему прибытию женщина открыла все окна в доме, но шесть девочек от четырех до 14 лет все равно успели надышаться парами газа и находились в тяжелом состоянии», — рассказал врач-анестезиолог Нъюманджон Каримов.

Пока на подмогу ехали еще три бригады, Каримов со своими напарниками начал проводить экстренные медицинские процедуры. Спасать пришлось семерых детей. Среди них — годовалая девочка, которая спала на первом этаже с мамой и пострадала меньше всех.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

министр здравоохранения Чувашской Республики: «Коллеги, вы большие молодцы! Уже дал поручение поощрить каждого из вас. Служба недаром называется «скорой помощью», оперативность — главное в работе, от которой зависит жизнь наших земляков. Выражаю вам огромную благодарность за человечность и профессионализм. Вы еще раз доказали, что медицина в нашей республике находится на высоком уровне! Также хочу пожелать детям, которые сейчас получают медицинскую помощь, скорейшего выздоровления».

Сейчас дети чувствуют себя хорошо, они продолжают лечение под наблюдением медицинских работников Республиканской детской клинической больницы. Здоровью их и других членов семьи ничего не угрожает.

Что стало причиной?

Прокуратура Новочебоксарска провела проверку на месте происшествия, куда выехал и глава городского ведомства Валерий Гришин. Установлено, что угарный газ образовался из-за ненадлежащей работы системы вентиляции индивидуального прибора газового отопления. Она была забита посторонними предметами: ветками, погибшей птицей и другим мусором, что привело к отсутствию надлежащей тяги.