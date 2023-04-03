Первенца Аделины Сотниковой назвали Адрианом

Имеющая чувашские корни олимпийская фигуристка Аделина Сотникова медленно, но верно раскрывает детали, связанные с прибавлением в ее семье. Да и с самой семьей тоже. Если раньше она скрывала все — от имени мужа до пола ребенка (появление которого даже не афишировала), то теперь кое-что прояснилось.

Итак, счастливым отцом ребенка и супругом Сотниковой является некий мужчина по имени Дмитрий. А родился в их семье мальчик, его назвали Адрианом — почти как третьего космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, уроженца Чувашии Андрияна Николаева. Как пояснила спортсменка, имя было выбрано не в честь кого-либо — оно стало следствием пазла, составленного из частей имен супругов: Аделина + Дмитрий = Адриан.

Аделина Сотникова — правнучка Героя Советского Союза, уроженца Алатыря Александра Кочетова. Первая в истории отечественного спорта фигуристка, выигравшая «золото» Олимпиады (в 2014 году) в одиночном катании, бывала и в Чебоксарах, проводила здесь мастер-классы.