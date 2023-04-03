Дзюба и картошка с курицей по пути в Чебоксары

Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» взяла интервью у новичка команды, нападающего Артема Дзюбы. Заодно поинтересовалась, какие у него ассоциации и интересные воспоминания о поездках на железнодорожном транспорте. У героя чемпионата мира-2018 они оказались связаны с Чувашией.

«Запомнилось, когда еще ездил в детстве на поезде, это всегда было весело. Мы ездили до Чувашии, до Чебоксар. Всегда заходишь в свое купе, там курица, картошка — всегда это приятные ощущения навевало», — сказал Дзюба.

Напомним, мама четырехкратного чемпиона России родилась в Цивильске, а потом переехала в Москву, где и родился Артем, но периодически вспоминает Чувашию. Помнится, перед уходом футболистов в отпуск журналисты интересовались, кто и где будет отдыхать. В подавляющем большинстве ответов фигурировали названия зарубежных стран и городов. А Дзюба тогда ответил: «В Чебоксары поеду, на рыбалку схожу».