В семье чемпионки мира из Новочебоксарска появится мальчик

В ожидании ребенка сейчас находится семья новочебоксарской спортсменки, чемпионки мира, серебряного призера ОИ по спортивной гимнастике Дарьи Спиридоновой.

Здесь никаких тайн нет. Имя мужа скрывать нет абсолютно никакого смысла: известно, что супруг Спиридоновой (ой, простите, уже Нагорной) — ее коллега по цеху, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Нагорный.

О том, кто именно — мальчик или девочка — появится в семье, спортсмены узнали в торжественно-праздничной обстановке. Судя по видео в соцсетях, за спинами гимнастов разместили сооружение, изображающее слово «ОН», и украсили его воздушными шарами. После этого был запущен обратный отсчет, по исходу которого Нагорные посмотрели назад и поняли: мальчик! Спортсмены начали прыгать (Дарья — по понятным причинам менее активно) от счастья. Хотя вряд ли было бы иначе, будь пол первенца женским.

«Ай хорош! Поздравляю от души», — оставил комментарий под видео двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Роман Власов.

«Поздравляю!» — написала гимнастка, чемпионка ОИ и мира Ангелина Мельникова.

Некоторые посетители аккаунта признались, что испытали от увиденного эмоции более сильные, чем после олимпийских побед гимнастов. А один предрек: «Хоккеистом будет!»