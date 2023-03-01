Звезда мирового спорта дал важный совет гимнастам из Чувашии

«Работаем дальше, не останавливаемся»

Недавно автор этих строк побывал в Самаре на турнире по смешанным единоборствам, на который в качестве почетного гостя организаторы пригласили земляка, четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова. Дождавшись момента, корреспондент «Интерфакса» и «СЧ» поговорил с чемпионом тет-а-тет, сообщил ему, что является сотрудником не только федерального, но и регионального СМИ. И напомнил, что чувашская спортсменка Елена Герасимова совсем недавно стала серебряным призером чемпионата России по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне. С чем спортсмен республику и поздравил, а затем похвалил и саму гимнастку.

«Лену Герасимову — с медалью! Я считаю, что для Чувашской Республики это очень важно. Надо и дальше развиваться и как можно больше проводить сборов, соревнований, — отметил Немов. — Это действительно очень хороший опыт, и я буду рад помогать, чем смогу, потому что гимнастика — это мой самый любимый вид спорта. Занимаемся дальше, работаем, не останавливаемся на достигнутом».

В отличие от Герасимовой, другой наш спортсмен, участник двух Олимпийских игр Владислав Поляшов в число призеров не попал. Но, по мнению Немова, для него еще не все потеряно.

«Владислав — профессионал, чемпион мира. Я видел его выступление на чемпионате России в Казани. К сожалению, он неудачно выступил в финале на брусьях, хотя очень хорошо был готов. Но ничего: надо собраться и делать выводы из всех своих ошибок и готовиться к новым стартам», — сказал Немов.

Справка «СЧ»

Алексей Немов выиграл по две золотые медали на Играх в Атланте (1996) и Сиднее (2000), был близок к триумфу и в Афинах (2004). В столице Греции его упражнение на перекладине судьи оценили явно заниженными баллами, что вызвало жесткую и продолжительную обструкцию трибун. Любители спортивной гимнастики, знающие толк в этом виде спорта, заступились за россиянина, гулом, свистом, ревом взывая к справедливости. Судьи все же накинули Немову еще 0,037 балла, но для медали этого было недостаточно. Шум не прекращался еще несколько минут, а успокоить трибуны смог только один человек: Немов встал, жестами поблагодарил зрителей и попросил остановить акцию протеста. Зал он покинул без медали, но победителем.