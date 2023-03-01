Звезда мирового спорта дал важный совет гимнастам из Чувашии

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Работаем дальше, не останавливаемся»

Недавно автор этих строк побывал в Самаре на турнире по смешанным единоборствам, на который в качестве почетного гостя организаторы пригласили земляка, четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова. Дождавшись момента, корреспондент «Интерфакса» и «СЧ» поговорил с чемпионом тет-а-тет, сообщил ему, что является сотрудником не только федерального, но и регионального СМИ. И напомнил, что чувашская спортсменка Елена Герасимова совсем недавно стала серебряным призером чемпионата России по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне. С чем спортсмен республику и поздравил, а затем похвалил и саму гимнастку.

«Лену Герасимову — с медалью! Я считаю, что для Чувашской Республики это очень важно. Надо и дальше развиваться и как можно больше проводить сборов, соревнований, — отметил Немов. — Это действительно очень хороший опыт, и я буду рад помогать, чем смогу, потому что гимнастика — это мой самый любимый вид спорта. Занимаемся дальше, работаем, не останавливаемся на достигнутом».
Елена Герасимова может повторить успехи Владислава Поляшова на ЧМ. Если, конечно, нас туда допустят. Фото Федерации спортивной гимнастики России

 

В отличие от Герасимовой, другой наш спортсмен, участник двух Олимпийских игр Владислав Поляшов в число призеров не попал. Но, по мнению Немова, для него еще не все потеряно.

«Владислав — профессионал, чемпион мира. Я видел его выступление на чемпионате России в Казани. К сожалению, он неудачно выступил в финале на брусьях, хотя очень хорошо был готов. Но ничего: надо собраться и делать выводы из всех своих ошибок и готовиться к новым стартам», — сказал Немов.

Справка «СЧ»

 

Алексей Немов выиграл по две золотые медали на Играх в Атланте (1996) и Сиднее (2000), был близок к триумфу и в Афинах (2004). В столице Греции его упражнение на перекладине судьи оценили явно заниженными баллами, что вызвало жесткую и продолжительную обструкцию трибун. Любители спортивной гимнастики, знающие толк в этом виде спорта, заступились за россиянина, гулом, свистом, ревом взывая к справедливости. Судьи все же накинули Немову еще 0,037 балла, но для медали этого было недостаточно. Шум не прекращался еще несколько минут, а успокоить трибуны смог только один человек: Немов встал, жестами поблагодарил зрителей и попросил остановить акцию протеста. Зал он покинул без медали, но победителем.

Опубликовано: 30 марта 2023 г.
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Спорт


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