Три из тридцати шести событий Года культурного наследия народов России были инициированы Чувашией

Карты успеха

«За прошедшие годы Чувашская Республика стала активным участником нацпроекта «Культура». Сельские дома культуры, библиотеки, государственные театры и филармония — те объекты, в развитие которых был внесен значимый вклад». Эти добрые слова адресовала нашей республике министр культуры России Ольга Любимова. С ее приветствия началось расширенное заседание коллегии Минкультуры Чувашии, прошедшее накануне профессионального праздника всех, причастных к культурной отрасли.

Хорошей новостью поделилась на коллегии министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова. «Среди регионов Приволжского федерального округа по охвату детей и молодежи, вовлеченных в программу «Пушкинская карта», республика на 1 месте, — сообщила она. — А среди регионов России по числу проданных билетов по «Пушкинской карте» Чувашия занимает 3 место».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Культура имеет важное значение в формировании у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, Она объединяет общество, делает сильнее, чтобы противостоять внешним вызовам и на базе этих двух составляющих уверенно и свободно двигаться вперед». Работники культуры делают очень важную работу, с любовью, интересом и воодушевлением наполняя мир добротой. Мы радуемся успехам и мероприятиям, которые весь прошлый год эмоционально наполняли жителей республики, предоставляя возможность развиваться и творить как на селе, так и в городе».

Есть еще одно достижение — три из тридцати шести событий, включенных в план мероприятий Года культурного наследия народов России, были инициированы Чувашией. Это отметил Глава региона Олег Николаев, сделавший акцент на объединяющей функции культуры, помогающей молодежи лучше понять историю своего государства, проникнуться его традициями и духовным богатством.

Сегодня в Чувашии работает около 1200 культурных объектов — музеи, театры, кинозалы, библиотеки. Каждый день они принимают жителей республики. Модернизируются и строятся новые культурные объекты (один из них, клуб в канашской деревне Юманзары был открыт на прошлой неделе). И очень важным, по словам Олега Николаева, является содержательное наполнение новых клубов, библиотек, кинозалов. «Современная инфраструктура культурного пространства, создание равных условий для горожан и жителей села — наша приоритетная задача», — подчеркнул он.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Мы запланировали целый комплекс мероприятий, в том числе в рамках Года счастливого детства, и будем проводить их не только в столице Чувашии, но и в районах республики. В текущем году мы получаем значительную поддержку из федерального бюджета на финансирование курируемых направлений — свыше 400 миллионов рублей, это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году».

Подвели на коллегии и итоги 2022 года, запомнившегося такими крупными проектами как «Вышитая карта России», патриотический марафон «Рубежи Победы», Первая Всероссийская детская фольклориада и открытие мемориала строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Рассказали и о планах на будущее. По словам Светланы Каликовой, запланирован ряд совместных мероприятий с Московским драматическим театром имени А.С. Пушкина, Российским этнографическим музеем (его директор Юлия Купина, кстати, тоже стала участником коллегии) и Республикой Татарстан. Приехавшая в Чебоксары министр культуры соседнего региона Ирада Аюпова, в свою очередь сообщила о том, что в Татарском академическом театре оперы и балета имени М. Джалиля готовятся к созданию постановки о выходце из Чувашии, выпускнике Казанской духовной академии, выдающемся востоковеде Никите Бичурине. И, конечно же, ярким событием года станет Всероссийский фестиваль вышитых карт регионов России «Вышитая Россия». Участие в нем подтвердили уже более 20 регионов.

Несмотря на то, что Год выдающихся земляков в Чувашии завершен, работа по увековечиванию их памяти будет продолжена. К примеру, ожидается ряд торжеств в честь 175-летия великого просветителя, автора чувашского алфавита Ивана Яковлева и 100-летия народной артистки СССР Веры Кузьминой. А в нынешнюю пятницу на открытии XXVII Международного балетного фестиваля в Чувашском театре оперы и балета состоится премьера спектакля «История Нарспи». Классик чувашской музыки Анисим Асламас посвятил партитуру солистке Большого театра, уроженке Чебоксар Надежде Павловой.