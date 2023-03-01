Шесть медалей завоевала команда Чувашии на соревнованиях по маунтинбайку

Представители Чувашии собрали богатый урожай наград на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк — гонка в гору», завершившихся в минувшие выходные в Геленджике.

В турнире участвовали более 100 гонщиков из 19 субъектов России. Атлетам нужно было преодолеть сложные трассы протяженностью 1550 м, 3 и 4 км, сообщили в Минспорте Чувашии.

По результатам гонок в заезде на 4 км среди юниоров 17-18 лет золотую награду завоевал Роман Романов, а третьим финишировал Арсений Никитин.

У юношей 15-16 лет на дистанции 3 км первое место занял Даниил Дмитриев. В аналогичной возрастной группе у девушек «серебро» завоевала Элина Семенова, а «бронзу» — София Ростовщикова.

Среди юношей 13-14 лет серебряная награда на счету Дмитрия Петрова.