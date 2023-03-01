Новый градоначальник Шумерли приступил к работе

Полтора месяца спустя после отставки главы администрации Шумерли Валерия Шигашева на этот пост заступил новый градоначальник. Им стал 42-летний уроженец Моргаушского района Эдуард Васильев, с конца января исполнявший обязанности главы городской администрации.

Свои кандидатуры на вакантное место выдвинули три претендента. Как сообщил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер правительства республики Павел Данилов, финалистами стали двое: Эдуард Васильев и Любовь Дмитриева, в 2014-2015 годах возглавлявшая администрацию города Шумерли. Оба кандидата представили депутатам горсобрания свою программу действий, ответили на их вопросы. А затем народные избранники большинством голосов отдали предпочтение Эдуарду Васильеву. К своим обязанностям, уже без приставки и.о., он приступил с 15 марта.