Новый градоначальник Шумерли приступил к работе

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Полтора месяца спустя после отставки главы администрации Шумерли Валерия Шигашева на этот пост заступил новый градоначальник. Им стал 42-летний уроженец Моргаушского района Эдуард Васильев, с конца января исполнявший обязанности главы городской администрации.
Свои кандидатуры на вакантное место выдвинули три претендента. Как сообщил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер правительства республики Павел Данилов, финалистами стали двое: Эдуард Васильев и Любовь Дмитриева, в 2014-2015 годах возглавлявшая администрацию города Шумерли. Оба кандидата представили депутатам горсобрания свою программу действий, ответили на их вопросы. А затем народные избранники большинством голосов отдали предпочтение Эдуарду Васильеву. К своим обязанностям, уже без приставки и.о., он приступил с 15 марта.

Опубликовано: 15 марта 2023 г.


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