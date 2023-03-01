Светлана Аристова: «Контроль выведен на новый уровень»

Контрольно-счетная палата республики подводит итоги за прошлый год

В последнюю неделю февраля состоялась встреча председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светланы Аристовой и Главы республики. Светлана Ивановна представила Олегу Николаеву годовой отчет о деятельности своего ведомства. Однако, как признается сама руководитель региональной КСП, переворачивать страницу годовой работы еще рано, впереди большой отчет перед депутатским корпусом Госсовета республики. Нельзя сказать, что у председателя Контрольно-счетной палаты каждая секунда на счету, но и свободного времени не так много — работа сама себя не сделает. Но когда Светлана Аристова узнала, что корреспондент «Советской Чувашии» хочет встретиться с ней и задать несколько вопросов, она согласилась. Диалог, как принято говорить в таких случаях, получился продуктивным.

Первые результаты

— Да, я встречалась с Олегом Алексеевичем, — рассказала Светлана Аристова, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча с Главой. — Озвучила ему итоги работы Контрольно-счетной палаты по выполнению уже двух полномочий в сфере внешнего государственного и муниципального финансового контроля за 2022 год. Наш отчет по итоговой деятельности рассматривается и утверждается Государственным Советом республики, всем депутатским корпусом. Поэтому нельзя сказать, что я облегченно выдохнула, нет, в этом плане у нас все еще впереди.

Прошлый год был насыщен событиями — Контрольно-счетная палата перешагнула 25-летний рубеж, и задачи перед внешним финансовым контролем все больше смещаются к выявлению и оценке системных нарушений, которые реализуются через проведение различных аудитов.

Цифра 484 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия проведено в прошлом году Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики.

Рассказывая о встрече с Главой, Светлана Ивановна упомянула и о централизации муниципальных контрольно-счетных органов:

— Помните Послание Главы Чувашии в феврале 2021 года? Тогда он обратил внимание на неэффективную работу контрольно-счетных органов муниципальных образований. Поэтому Олегом Алексеевичем было дано поручение нам и Минфину выработать механизм повышения эффективности контрольно-счетных органов муниципальных образований, в том числе возможности централизации данного функционала. И прошлый год охарактеризовался рядом особенностей, которые повлияли на нашу деятельность. Это связано с изменением вектора деятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе в связи с изменениями законодательства о контрольно-счетных органах и с передачей представительными органами всех муниципальных образований полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Это потребовало от нас дополнительного внимания к организации бюджетного процесса на местном уровне. Одновременно процессы административно-территориального деления муниципалитетов, централизация и перераспределение отдельных полномочий в республике между органами власти определили задачи и на текущий год.

— Светлана Ивановна, как вы оцениваете первые результаты работы после централизации полномочий? В частности, по внешнему муниципальному финансовому контролю?

— На самом деле была проделана большая работа, не только по основной нашей деятельности, но и в части перехода к новой системе организации финансового контроля. Нами проведена организационная работа, совместные рабочие встречи с собраниями депутатов муниципальных образований, настройка процессов по информатизации и автоматизации отдельных направлений. Говоря о результатах в целом, не стоит забывать, что мы исходили из возможности «сквозного», на двух уровнях, контроля средств и ресурсов, как муниципальной, так и государственной собственности в объеме консолидированного бюджета республики.

При этом хочу напомнить, что до процесса централизации всего штатная численность сотрудников контрольно-счетных органов региона и муниципалитетов составляла 68 человек, а сегодня лишь 42. Именно благодаря цифровизации, расширению межведомственного взаимодействия, в первую очередь с Минфином Чувашии, контроль выведен на новый уровень.

В основном увеличился объем экспертно-аналитической работы. А это, к слову сказать, для нас один из обязательных элементов работы и важный инструмент предварительного и оперативного контроля. За прошлый год в целом нами проведено 484 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия. Из них 82% доля экспертно-аналитических мероприятий — 397. В рамках этой работы было выявлено около пяти тысяч количественных нарушений.

Если говорить конкретно о внешнем муниципальном финансовом контроле, то мы в первую очередь обращали внимание на формирование и исполнение местных бюджетов, проводили экспертизу нормативных правовых актов и локальных документов муниципалитетов. Помимо этого провели проверки использования средств и имущества, которые выделены учреждениям культуры, спорта и образования, деятельности отдельных муниципальных унитарных предприятий и обществ в сфере ЖКХ.

Стоит отметить, что отдельно выявленные недостатки должностными лицами допускались в нарушение своих же разработанных правил и порядков. Еще одна интересная цифра: Палата предложила муниципалитетам доработать или разработать 242 нормативных акта, из которых были переработаны 148. Надеемся, что это приведет к сокращению нарушений в дальнейшем.

Системные ошибки

— Давайте поговорим о тех нарушениях в муниципалитетах, которые выявлялись при проверках чаще всего. Как бы вы их охарактеризовали?

— Хочется сказать, что часть нарушений была устранена в процессе проведения внешней проверки годовой бухгалтерской отчетности, обязанность ее проведения определена Бюджетным кодексом. Все же экспертно-аналитические мероприятия — инструмент, который позволяет выявить и предотвратить нарушения на ранней стадии. Органы местного самоуправления воспользовались такой возможностью, поскольку проверки проходили в тот период, когда финансовые отчетности муниципалитетов еще можно было уточнять. Также и формирование проектов местных бюджетов, муниципальных программ — после нашей экспертизы они корректируются должностными лицами муниципалитетов, что повышает качество принимаемых документов.

В то же время нельзя не отметить и более серьезные нарушения, например, в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью — это также полномочия Контрольно-счетной палаты.

Особое внимание мы уделяем контролю за использованием средств, направленных на ремонт школ, ремонт и содержание автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий… Куда направлено больше всего бюджетных ресурсов — там и больше контроля.

— Можно привести примеры?

— В прошлом году в муниципалитетах мы проверяли учреждения спорта и образования. В ходе осмотров мы выявляли у кого-то, к примеру, велосипеды, у кого-то тренажеры и иное имущество, которое документально не зафиксировано, то есть имелось в наличии, но нет в учете в муниципальной казне. Или транспортные средства — числятся в казне, но в наличии не оказались. Был заактирован факт по спортивному оборудованию, стоимостью более четырех миллионов, в одном из муниципалитетов. Мы по документам видим, что оно числится, а по факту этого оборудования нет. Изучили много документов, но факт перемещения доказан не был, и мы вынуждены были передать материалы проверки в правоохранительные органы.

Понятное дело, что такое имущество могло быть списано ранее. Но внесенных изменений по этому случаю в отчетных документах нет. Поэтому сегодня повышенное внимание достоверности инвентаризации как государственной, так и муниципальной собственности, и исключению формального подхода.

Приведу еще пример. Мы провели контрольное мероприятие в пяти муниципалитетах в части полноты поступления неналоговых доходов. И выявили у всех пяти проверенных муниципальных образований системную ошибку — отсутствие контроля по размещению уличной рекламы. Такое ощущение, что у нас рекламные конструкции иногда появляются сами по себе, без ведома муниципалитетов, а это источники их собственных доходов. Так вот, мы обнаружили, что по отдельным рекламным конструкциям просто никто ничего не платит в бюджет. По итогам нашего контрольного мероприятия обеспечено взыскание недополученных доходов, где-то должностные лица муниципалитетов составили протоколы и привлекли к административной ответственности виновных, направили документы демонтировать данные конструкции.

— Светлана Ивановна, в рамках основного вашего полномочия — внешний государственный финансовый контроль — как шла работа, каких результатов достигли? Имеются ли серьезные замечания?

— Государственный финконтроль нами сфокусирован на более широких аудитах и совместной контрольной работе с другими ведомствами по приоритетным направлениям, к примеру, — национальные проекты. Кстати, отдельные направления заданы Счетной палатой России.

Особое внимание, конечно, мы уделяем контролю над использованием бюджетных средств, направленных на ремонт школ, на ремонт и содержание автомобильных дорог, на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. В отчете мы показали все отрасли, сферы, попавшие под контроль аудиторов, и они разноплановые. Куда направлено больше всего бюджетных ресурсов — там и больше контроля, аналитических срезов, применения разных инструментов, таких как осмотры, замеры, привлечение экспертов.

В целом мы отмечаем, что, по большому счету, около 90% всех нарушений нельзя назвать критическими. Они не связаны с потерей средств, это в большей степени нарушения с учетом, бюджетной (бухгалтерской) отчетностью, с оформлением документов и их отражением в регистрах бухучета. А вот остальные ошибки или нарушения — куда более серьезные. И, как правило, эти недостатки связаны со сферой закупок. Напомню читателям, что контрольно-счетные органы единственные, кто наделен таким полномочием, как аудит в сфере закупок, что позволяет их оценивать на всех стадиях во взаимосвязи. Есть суммовые и не суммовые нарушения. Мы фиксируем нарушения с формированием начальной максимальной цены контракта, кстати, в отчете впервые констатируем снижение в прошедшем году суммы таких нарушений по сравнению с 2021 годом.

В то же время сохраняются нарушения по приемке и оплате не выполненных работ, либо не на условиях, отраженных в контрактах.

Конечно, не могу не отметить, что проектная деятельность, проводимая нашим ведомством, становится актуальным и востребованным инструментом для органов исполнительной власти, надеюсь, в том числе и по таким вопросам, как использование средств на содержание дорог местного значения, анализ состояния объектов незавершенного строительства, формирование и актуализация государственных и муниципальных программ.

К примеру, в текущем году все обратили внимание, как остро стоит вопрос по содержанию дорог в зимний период, в том числе по применению пескосоляной смеси, ее качественному составу. В апреле 2022 года нами было проведено экспертно-аналитическое мероприятие, в котором мы проанализировали документы: акты выполненных работ, исполнительную документацию в разрезе муниципалитетов. Основной акцент мы делали на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, где средства выделяются из республиканского бюджета. Обратили внимание на оплату пескосоляной смеси, поверьте, она занимает весомую часть в расходах, зафиксировали отдельную сравнительную статистику в разрезе муниципальных заказчиков. Надеемся, что наш материал востребован и будет хорошим сигналом для самостоятельной оценки рисков и действий муниципальными заказчиками.

К сведению, к содержанию автомобильных дорог регионального значения по итогам предыдущих проверок возникает меньше всего вопросов при оплате работ, контроль со стороны регионального заказчика налажен, применяются разные инструменты и механизмы контроля.

Однако, Минтранс, как главный распорядитель бюджетных средств, должен контролировать использование средств как при содержании, так и при ремонтах дорог местного значения, если они выделяются из регионального дорожного фонда.

Профилактика и обучающие семинары

— Светлана Ивановна, я понимаю, что ваши основные задачи остаются прежними, но на этот год можете выделить отдельные приоритеты?

— Да, задачи остаются те же, акцент мы обозначили в начале нашего интервью. Но одним из главных направлений, конечно же, можно считать и проведение профилактической работы, чтобы сократить финансовые нарушения. Для этого мы будем продолжать формировать свои обзорные материалы, которые размещаем на сайте в специальном баннере, проводить обучающие семинары и доводить должностным лицам муниципалитетов информацию об однотипных недостатках. Уверена, будет положительный эффект.

Например, в феврале мы уже проводили такой семинар с представителями муниципалитетов, разобрав системные ошибки, которые выявило наше ведомство в прошлом году. И досконально разобрали все спорные вопросы и неточности, обратили внимание, какие ошибки допускаются чаще всего и как их в дальнейшем не совершать. Повторюсь, в большинстве своем это ошибки из-за отсутствия надлежащих компетенций. Но и они тоже могут иметь неприятные последствия. Поэтому все заинтересованы в их исключении, для чего и начали текущий год со встреч и обучения в режиме видеоконференцсвязи.

Также на площадке Минэкономразвития республики мы провели совместный семинар-совещание с муниципальными образованиями по вопросу формирования и реализации муниципальных программ и стратегий социально-экономического развития муниципальных образований. Мы говорили об основных проблемах в разработке стратегических документов — проектов муниципальных программ, исключения формального подхода, и дали совместно с Минэком рекомендации, которые необходимо учесть при составлении документов.

Председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики обратила внимание, что практика передачи их ведомству полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю интересна и для других субъектов страны. Фото Валерия Панфилова