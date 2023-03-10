Вышел покурить с соседом в подъезд и пропал…

В домашней одежде и тапочках нетрезвый житель Новочебоксарска доехал на машине соседа, уснувшего после совместного распития спиртного, до родительского дома.

Заявление об угоне автомобиля поступило в Отдел МВД России по городу Новочебоксарску 3 марта в семь утра. По словам 39-летнего горожанина, накануне вечером он с соседом распивал спиртное в подъезде, затем мужчины продолжили у него дома. Хозяин не помнил, как уснул, а утром обнаружил, что вместе с соседом пропали ключи от машины, оставленные накануне на подоконнике. Припаркованная возле дома по улице Коммунистической «Лада Веста» тоже пропала.

Супруга соседа рассказала полицейским, что не видела мужа с тех пор, как он в тапочках и домашней одежде ушел к соседу. На телефонные звонки мужчина не отвечал.

33-летний мужчина был хорошо знаком местным полицейским – ранее уроженец Ядринского района привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля и кражу. При этом каждый раз после совершения преступления он скрывался в доме своих родителей.

И на этот раз, просматривая записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка заметили в автопотоке, который двигался в сторону Ядринского района, пропавшую в Новочебоксарске «Ладу». Ориентировка на машину и на подозреваемого была передана полицейским города Ядрин, которые и задержали его возле дома родителей. Мужчина, у которого еще имелись остаточные признаки алкогольного опьянения, не стал отпираться и дал признательные показания. По счастливой случайности по пути следования он не спровоцировал ДТП и не пострадал сам. При этом у него никогда не было документов на право управления транспортным средством.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Инна Суркова