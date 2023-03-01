В Чувашии проходит флэшмоб, посвященный 8 марта

«Ты — самая лучшая»

С таким названием в Чувашии проходит флешмоб, приуроченный к Международному женскому дню 8 Марта. Инициатор — Минспорта республики предлагает всем спортсменам, тренерам, сотрудникам профильных учреждений и просто любителям спорта публично поздравить своих близких.

Видеопоздравления со словами благодарности и любви мамам, бабушкам, сестрам, женам, женщинам-тренерам надо записать и разместить в соцсети ВКонтакте с хештегами #спорт21 и #тысамаялучшая.

Акция набирает ход, к ней уже подключились, в частности, воспитанники СШОР № 1 имени В.М. Егоровой, Федерации спортивной аэробики Чувашии, инструктор СШОР № 7 имени В. Ярды Дмитрий Макаров, коллектив студии спортивной аэробики.

Флешмоб будет продолжаться до 8 Марта включительно, поэтому присоединиться к нему получится и за праздничным столом.