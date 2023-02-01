Константин Викторов покинул пост руководителя Госветслужбы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 27 февраля Константин Викторов освобожден от должности руководителя Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики.

Как говорится в документе, уволен он по собственной инициативе в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации.

Госветслужбой республики 42-летний Константин Викторов руководил без одного дня три года. Указ о его назначении на эту должность был подписан 26 февраля 2020 года.

Опубликовано: 27 февраля 2023 г.


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